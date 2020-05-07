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剽竊抄襲 浙大北航等學者被國外期刊撤稿39篇

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
因學術論文抄襲、剽竊等「學術不端」，Multimedia Tools and Applications 撤下近四十篇中國大陸作者的論文，作者分別來自浙江大學等大陸大學。（騰訊微信照片）
因學術論文抄襲、剽竊等「學術不端」，Multimedia Tools and Applications 撤下近四十篇中國大陸作者的論文，作者分別來自浙江大學等大陸大學。（騰訊微信照片）

因學術論文抄襲、剽竊等「學術不端」，大陸學術圈又迎來了一次規模不小的地震。今年4月，國際著名學術出版集團施普林格（Springer）旗下期刊Multimedia Tools and Applications 批量撤銷33篇論文，加上該期刊近兩年撤下的另8篇論文，總共有41篇，其中39篇論文的主要作者來自中國大陸。

撤稿理由包括剽竊他人未發表手稿、操縱作者身份、試圖顛覆同行評議發表系統、內容抄襲、圖像未經允許不當複製。其中大多數的論文作者同意撤稿。

據澎湃新聞統計，這場集體撤銷論文風波牽涉到中國數十個大學、單位和公司，包括浙江大學、北京航空航天大學、武漢科技大學、中國計量大學等，其中不乏有多篇論文還獲得了包括中共國家自然科學基金等項目資助。

而被「下架」論文最多的前三家機構分別是國網浙江省電力公司、常州工學院電氣與光電工程學院、合肥工業大學，其中常州工學院電氣與光電工程學院同一位通訊作者甚至被撤銷7篇論文，國網浙江省電力公司和合肥工業大學也分別有同一通訊作者被撤稿4篇的情況。

施普林格（Springer）掀起的這場論文打假，讓學術不端的行為暴露在陽光下。

澎湃新聞報導，在此次集體撤稿波及到的數十家大學、單位和公司當中，國網浙江省電力公司（包括國網浙江省電力有限公司電力科學研究院、國網浙江省電力公司信息通信分公司等）、常州工學院電氣與光電工程學院、合肥工業大學是提到最多的大學和單位，分別被撤下12篇、7篇、4篇論文，另外還有3篇是國網浙江省電力公司與合肥工業大學合作的文章。

值得注意的是，常州工學院電氣與光電工程學院被撤的7篇論文均來自於同一位通訊作者「Chao Xiong」熊超。 Multimedia Tools and Applications期刊指出，這7篇被撤的論文均剽竊他人未發表手稿，其中4篇操縱作者身份、試圖顛覆同行評議發表系統。

值得注意的是，這些論文均標註獲得了多個項目基金支持，包括江蘇省「333高層次人才培養工程」研究項目（BRA2016111）、江蘇省重點研發計劃（BE2016200）、常州市科技計劃項目（CE20175031 ）、電子信息測試技術安徽省重點實驗室（依託單位：中國電子科技集團公司第四十一研究所）（YFKM-WHH-201705-01）、常州市高技術研究重點實驗室（CM20173003）、江蘇省高等學校重點實驗室建設項目。

這7篇論文的撤稿時間不同，有4篇在今年4月份，3篇在2018年6月。通訊作者Chao Xiong只同意撤下其中5篇，反對另2篇的撤稿。論文的其餘作者均未對此事作出回應。

澎湃新聞發現，「Chao Xiong」實為常州工學院電氣與光電工程學院前任副院長熊超。學院舊版官網的教師名錄和人才工程欄目顯示，熊超在2016年入選江蘇省333高層次人才培養工程，2017年成為江蘇省青藍工程中青年學術帶頭人。

而在近兩年的學校新版官網上，常州工學院電氣與光電工程學院分拆成了電氣信息工程學院、光電工程學院，熊超沒有出現在領導名單之列。

澎湃新聞就論文撤銷事件聯繫熊超，對方回應稱，「同意撤稿表示我認同期刊（提出）的問題，相關的經費已經被撤銷了。」

值得注意的是，此次被撤稿的論文中有多篇標註獲得了包括中共國家自然科學基金等項目的資助，作者主要出自浙江大學、北京航空航天大學、合肥工業大學、武漢科技大學、華中師範大學、中國計量大學、國家數字交換系統工程技術研究中心。

省電 北京 抄襲

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