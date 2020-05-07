微信向公司請假也算數 中共最高法院新規定

在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上算數嗎？5月1日中共《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》正式施行，它既為民事訴訟證據建立了新規則，也對用人單位制定實施規章制度、收集保管用工材料，勞動者依法維權產生深遠的影響。日後，用微信手機簡訊向老闆請假也算數。

據星島網，北京平谷法院民二庭法官李東傑，七日以勞動爭議案件為背景對新規做了相關解讀。新施行的《規定》中，「電子數據包括網頁、博客、微博客等網路平台發佈的信息；手機簡訊、電子郵件、即時通信、通訊群組等網絡應用服務的通信信息；用戶註冊信息、身份認證信息、電子交易記錄、通信記錄、登錄日誌等信息；文檔、圖片、音頻、視頻、數字證書、計算機程序等電子文件；其他以數字化形式存儲、處理、傳輸的能夠證明案件事實的信息。」

李東傑表示，在網路化社會中，勞動合同的簽訂、履行、解除或終止，用人單位的勞動用工管理，通過網路方式(或者電子數據方式)進行信息記錄、交流也已經變成常態。

李東傑強調，電子數據的舉證應確保真實、完整、有證明力。真實性應當結合多個因素綜合判斷，比如電子數據的生成、存儲、傳輸所依賴的計算機系統的硬件、軟體環境是否完整、可靠；電子數據是否被完整地保存、傳輸、提取，保存、傳輸、提取的方法是否可靠；保存、傳輸、提取電子數據的主體是否適當等。「人民法院認為有必要的，可以通過鑒定或者勘驗等方法，審查判斷電子數據的真實性。」