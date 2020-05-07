快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微信向公司請假也算數 中共最高法院新規定

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
未來在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上也算數。（新浪微博照片）
未來在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上也算數。（新浪微博照片）

在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上算數嗎？5月1日中共《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》正式施行，它既為民事訴訟證據建立了新規則，也對用人單位制定實施規章制度、收集保管用工材料，勞動者依法維權產生深遠的影響。日後，用微信手機簡訊向老闆請假也算數。

據星島網，北京平谷法院民二庭法官李東傑，七日以勞動爭議案件為背景對新規做了相關解讀。新施行的《規定》中，「電子數據包括網頁、博客、微博客等網路平台發佈的信息；手機簡訊、電子郵件、即時通信、通訊群組等網絡應用服務的通信信息；用戶註冊信息、身份認證信息、電子交易記錄、通信記錄、登錄日誌等信息；文檔、圖片、音頻、視頻、數字證書、計算機程序等電子文件；其他以數字化形式存儲、處理、傳輸的能夠證明案件事實的信息。」

李東傑表示，在網路化社會中，勞動合同的簽訂、履行、解除或終止，用人單位的勞動用工管理，通過網路方式(或者電子數據方式)進行信息記錄、交流也已經變成常態。

李東傑強調，電子數據的舉證應確保真實、完整、有證明力。真實性應當結合多個因素綜合判斷，比如電子數據的生成、存儲、傳輸所依賴的計算機系統的硬件、軟體環境是否完整、可靠；電子數據是否被完整地保存、傳輸、提取，保存、傳輸、提取的方法是否可靠；保存、傳輸、提取電子數據的主體是否適當等。「人民法院認為有必要的，可以通過鑒定或者勘驗等方法，審查判斷電子數據的真實性。」

延伸閱讀

深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

游泳／孫楊被禁賽8年仍現身千島湖 疑似自費訓練

美國超人氣大法官金斯柏格 再因健康有恙入院

整形名醫遭控不舉仍性侵酒醉女 最高法院撤銷發回更審

相關新聞

微信向公司請假也算數 中共最高法院新規定

在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上算數嗎？5月1日中共《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》正式施行，它既為...

中國四家藥廠新冠疫苗人體測試 兩家曾涉嚴重醜聞

中國大陸新冠疫苗研發正在高速進行，中國迫切希望在這一疫苗競爭中打敗世界。但是「紐約時報」報導指出，中國領導人大力支持的疫...

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

剽竊抄襲 浙大北航等學者被國外期刊撤稿39篇

因學術論文抄襲、剽竊等「學術不端」，大陸學術圈又迎來了一次規模不小的地震。今年4月，國際著名學術出版集團施普林格（Spr...

虎門大橋劇烈抖動封橋 長期超負荷行車引發質疑

跨越珠江出海口的廣東虎門大橋5日出現劇烈抖動緊急封橋後，引發大陸輿論關注與質疑，官方專家昨天宣稱橋樑主體結構安全，但要等...

老婦忘帶鑰匙垂降9歲孫子下樓開門 繩索斷裂頻呼救：腿麻沒力氣

中國四川省巴中市一名老婦週一（4日）出門忘記帶鑰匙，竟「突發奇想」，以一條尼龍繩把9歲的孫子從6樓垂降下去進屋開門，但繩子突然斷裂，導致愛孫被困在4樓的防護欄外逾一小時，所幸警方接獲報案趕到成功救人。

廣西小學開學 台生復學沒煩惱

5月6日，廣西南寧市、河池市等多地小學四至六年級學生返校上課。台籍學生較為集中的南寧市桂雅路小學，採取多項舉措確保台籍學生順利返校復學。

重慶破詐財集團 全陸3萬人受害

據重慶市公安局6日披露，重慶兩江新區警方搗毀一個虛構「國家脫貧攻堅項目」，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團夥。該案被騙民眾覆蓋中國大陸31個省、自治區、直轄市，累計受害人達3萬餘人。

陸二手車疫外 轉向線上拍賣

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車大數據研究院6日發布「4月二手車在線拍賣大數據報告」顯示，二手車車主更傾向在二手車在線平台上賣車。在選擇賣車渠道時，58.8%的車主優先選擇線上二手車電商平台來賣車，而線下二手車市場的占比僅為12.5%。

台青安徽合肥逐夢「至少我來過」

「未來會有很多台灣年輕人來大陸各省市發展，像我一樣這輩子就是要來大陸闖一闖，我告訴自己，不管闖不闖得過，至少我來過。」台灣青年陳泯仰日前在合肥受訪時說。

陸疫情趨緩 上海迪士尼下周重開

大陸新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活逐漸回歸正軌，上海迪士尼樂園昨宣布十一日起重新開園，是全球最早宣布重開的迪士尼樂園。武漢首批逾百間學校昨率先復課，而日前爆發邊境防疫危機的黑龍江省也調降風險，綏芬河市宣告「清零」。

記者舉報酒企高管性騷 被恐嚇「剝皮」

江西新法制報記者黃建華，日前在網路實名舉報江西修江王酒業有限公司的人事部經理戴某，性騷擾女下屬熊某（黃建華前妻），並稱修江王酒業董事長朱興保不斷警告他，「不要報警，如果報警的話，剝你皮！」

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。