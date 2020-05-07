中國四家藥廠新冠疫苗人體測試 兩家曾涉嚴重醜聞

中國大陸新冠疫苗研發正在高速進行，中國迫切希望在這一疫苗競爭中打敗世界。但是「紐約時報」報導指出，中國領導人大力支持的疫苗行業長期以來被質量問題和醜聞困擾。一些藥廠的黑歷史引發擔憂。近兩年前爆發的供兒童使用的「假疫苗事件」記憶猶新。

報導稱，中國已將新冠疫苗開發列為國家優先任務，一名高級官員透露，供緊急情況下使用的疫苗可能九月份就緒。但官方人民日報曾引述北京清大藥學院院長丁勝質疑，在臨床前研究階段，一些公司「採取了一些非常規的方法」，從科學上看，「再急也不能降低標準」。

中國已有四家藥廠開始候選疫苗的人體測試，但是其中的武漢生物製品研究所與北京科興生物科技都曾涉及過疫苗不良反應等嚴重醜聞。

屬於國企的武漢生物製品研究所曾在2018年捲入一樁醜聞，有缺陷的白喉、破傷風、百日咳和其他疾病的疫苗被注射到數十萬嬰兒體內，中共當局沒收了武漢生物製品研究所的「非法所得」，對公司處以罰款，並處罰了九名高管。

另一家涉及同樣性質的長春長生爆出「假疫苗」醜聞後，當時正在非洲訪問的習近平怒批惡劣，該公司被罰13億美元，公司董事長及高管當即被抓了起來。

紐約時報引述法院文件指出，武漢生物製品研究所在中國至少被起訴過兩次，原告控告該所疫苗引起了「不良反應」。在這兩起案件中，法院裁定武漢生物製品研究所向受害者支付總計約7.15萬美元的部分賠償。

文件顯示，該公司高管至少三次被指控賄賂地方疾控中心官員，以感謝他們購買疫苗。這些高管被判有罪，但公司沒有受到刑事指控。

報導援引北京的法庭文件指出，北京科興生物科技也捲入了一起賄賂醜聞。時任科興生物科技有限公司總經理尹衛東為幫助公司獲得藥品批准，從2002年到2014年，向一名負責藥品評估的官員支付了近5萬美元。但中國科興沒有受到指控。尹衛東現在則是該公司現任首席執行官。

據分析，大陸國企約佔中國疫苗業40%，中共的監管機構也傾向於睜一隻眼閉一隻眼。許多疫苗生產商有恃無恐地運作，他們知道即使被發現製造了有問題的產品，也不太可能被關停。

僅僅找到疫苗是不夠的。中國的藥企還必須贏得民眾的信任，民眾可能更傾向於選擇外國疫苗，而非國產疫苗。

報導引述蓋茲基金會前中國負責人葉雷(Ray Yip)說，「中國人現在對在中國製造的疫苗沒有信心。」「這可能是最大的麻煩。如果他們沒有搞出那些事情，人們可能會排長隊去買。」