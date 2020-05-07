後浪與愛國 抗疫敘事下的中國青年圖像

5月4日是中國的青年節，也是「五四」運動101週年。當天，中國知名影音平台「嗶哩嗶哩」（bilibili）推出一支名為「後浪」的短片，頌揚新時代的中國青年。

在這部長約4分鐘的短片中，現身演講的是中國實力派演員何冰，52歲的他以「前浪」的身分勉勵年輕人：「那些口口聲聲，一代不如一代的人，應該看著你們」，指人類數千年累積的知識、智慧和藝術，是為年輕人準備的禮物；年輕人也享用科技、文化等現代文明的繁榮。

何冰說，「你們擁有了，我們曾經夢寐以求的權利——選擇的權利」，並向年輕人的專業和自信致敬，「因為你們，這個世界會更喜歡中國，因為一個國家最好看的風景，就是這個國家的年輕人」。

慷慨激昂的演說，配上年輕人多采多姿的生活片段，這部短片很快便在網上瘋傳，截至6日，已經有136萬人觀看影片，轉載數也來到87.3萬。許多網友被影片所振奮，34歲的社工小丁（化名）在微信朋友圈上轉載影片寫到：「熱血沸騰，少年強則中國強」。

不過，也有網友認為影片中的情節，和年輕人的真實生活相去甚遠。「他們環遊世界、跳傘潛水，有多少年輕人能過上這樣的日子，」26歲的行政助理麗麗（化名）在朋友圈上寫到，「現實是，我們要面對高房價低工資的壓力，還要面對沒有戶口，就沒辦法在北（京）上（海）廣（州）深（圳）落地生根的難題」。

今年「五四」，中國官方則強調青年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情中的抗疫貢獻，官媒中央電視台在晚間黃金時間播映一連串的特別節目，邀請曾赴武漢支援的醫護人員現身說法。

中共中央總書記習近平也在當天發出賀詞，指全國各族青年響應黨的號召，投身疫情防控的戰役，展現中國青年的擔當精神；並勉勵中國青年繼承和發揚「五四」精神，堅定理想信念，站穩人民立場，投身強國偉業。

在近年中國官方的論述中，五四運動的內涵只剩下愛國，當年學生所追求的民主和科學精神，都已甚少提起。

北京大學當天舉辦了紀念「五四」101週年的聯合升旗典禮，會中主持人開宗明義地說：「一直以來，北大青年始終聽黨話、跟黨走，牢記黨的囑託，立志成為有理想、有擔當的圓夢新一代」。

在舉國歡慶青年節之時，3名「端點星」的年輕志工仍因備份遭刪除的疫情報導，被警方拘禁。而不久之前，包括李文亮在內的8名「吹哨者」，也因為披露疫情而遭訓誡。

有網友就說，「五四」後的101年，中國依然沒有德先生（民主），賽先生（科學）則要為政權服務；唯一的驚喜，是得到了譚德賽（Tedros AdhanomGhebreyesus，WHO秘書長）先生」。

眼下的中國青年，有著歷史上最富足的物質生活。他們擁有無限的可能性，卻不被鼓勵維護自己的權利；他們有機會接觸最多元的思想，卻面對著逐漸緊縮的言論空間。

「後浪」影片播出後，網上流傳的一篇「獻給老一代的演講」，文章模仿何冰的演講，對「前浪」們說：「你們有幸，遇見那段短暫的開放時代」，「意識形態帶來的對立和封鎖被打破，你們終於可以『抓到老鼠就是好貓』，管他『姓資』還是『姓社』，你們幾乎擁有過，我們如今夢寐以求的權利，接近自由的權利」。

「五四」的精神究竟是什麼？而這些精神該如何實踐？這些問題，只能留待中國青年來回答。