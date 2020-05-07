老婦忘帶鑰匙垂降9歲孫子下樓開門 繩索斷裂頻呼救：腿麻沒力氣

中國四川省巴中市一名老婦週一（4日）出門忘記帶鑰匙，竟「突發奇想」，以一條尼龍繩把9歲的孫子從6樓垂降下去進屋開門，但繩子突然斷裂，導致愛孫被困在4樓的防護欄外逾一小時，所幸警方接獲報案趕到成功救人。

現場畫面拍到，老婦當日用尼龍繩將9歲孫子從6樓垂降下樓，希望從3樓的窗戶爬進屋內開門，然而中途繩子突然斷裂，小孩被困在4樓的防護欄外逾一小時，終體力不支，多次呼救：「叔叔快點，我腿麻了，沒力氣了！」

警方表示，接獲報案後馬上趕往現場展開救援，同時聯繫開鎖師傅，約10分鐘後救下被困的兒童；當局呼籲市民要引以為誡，家長應注意孩子的生命安全，避免意外發生。

網友均留言批評老婦的行為太危險，「捨得吊孫子，但捨不得找個開鎖師傅，小時候總聽說6樓吊出去取鑰匙摔死的，都2020年，還有這種事發生，很迷惑」、「之前有小孩這樣繩子斷掉去世的！不要這麼做了，找個開鎖師傅不貴，真的！」、「就算繩子沒斷，就不怕小孩因為太高，中途害怕嚇到手鬆開？現在好了，這小孩被困在窗外一個多小時，估計都有心理陰影了」。

類似事件早前亦曾出現在四川南充，一位女子為了救被困在3樓遮雨棚的流浪貓，竟然只用一根繩綁著孫子的腰從五樓垂降，事後她坦言非常自責，「不是為了救貓，就不顧孫子死活，當時是有把握才那樣做的，知道錯了，再也不敢了。」

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文章授權轉載自《香港01》