重慶破詐財集團 全陸3萬人受害

據重慶市公安局6日披露，重慶兩江新區警方搗毀一個虛構「國家脫貧攻堅項目」，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團夥。該案被騙民眾覆蓋中國大陸31個省、自治區、直轄市，累計受害人達3萬餘人。

中新社報導，今年3月，重慶市公安局兩江新區分局民警工作中獲悉，有人在微信群推銷一款能够快速致富的產品「中雲數字資產」，稱是大陸國家為在2020年全面打贏脫貧攻堅戰，秘密委託推出的投資項目。

兩江新區公安分局成立專案組深入調查，發現犯罪嫌疑人通過微信群發布虛假項目信息，以投資少、回報高等虛假宣傳為誘餌，煽動民眾參與投資，並採用傳銷模式，對發展下線的參與者進行獎勵，從而滾雪球裂變式行騙。短短2個多月時間，累計涉及受害人3萬餘人，涉案金額2000餘萬元（人民幣，下同）。

當地警方梳理出該團夥一級代理30餘個，明確了犯罪團夥架構、涉案資金及其走向，並查出涉案資金多通過購置房產、車輛、黃金飾品等方式隱匿犯罪所得。鎖定該案主要嫌疑人和骨幹團夥成員後，警方組成多個抓捕小組，赴浙江、海南、江蘇、江西、山東、雲南等地進行集中抓捕。

警方抓獲主要犯罪嫌疑人虞某（男，51歲，上海浦東人）及其團夥成員16人，凍結涉案贓款550餘萬元，查獲涉案贓款購置房產2處，高檔轎車3輛、摩托車1台，追繳財物及現金總額1200餘萬元。目前，該案還在進一步查辦中。