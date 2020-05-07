陸二手車疫外 轉向線上拍賣

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車大數據研究院6日發布「4月二手車在線拍賣大數據報告」顯示，二手車車主更傾向在二手車在線平台上賣車。在選擇賣車渠道時，58.8%的車主優先選擇線上二手車電商平台來賣車，而線下二手車市場的占比僅為12.5%。

中新社報導，報告包含了該拍賣平台對個人車主用車習慣、賣車意願等相關問題的調研，及其4月成交數據。調研數據顯示，與疫情發生前相比，近三個月，自駕出行傾向明顯，有46.1%個人車主的用車頻率更高；而另一部分車主，因更多地選擇宅在家中，用車頻率因此降低。

調研數據顯示，個人車主在賣車時最關注的三大因素分別為：成交價格、賣車效率和便捷程度，其中選擇成交價格和賣車效率為主要關注因素的車主占比高達93.1%和79.8%。

高效、高價、便捷的二手車電商平台，成為個人車主首選。