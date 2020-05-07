快訊

是否邀請台灣參加WHA？譚德塞不回覆找人代打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸二手車疫外 轉向線上拍賣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車大數據研究院6日發布「4月二手車在線拍賣大數據報告」顯示，二手車車主更傾向在二手車在線平台上賣車。在選擇賣車渠道時，58.8%的車主優先選擇線上二手車電商平台來賣車，而線下二手車市場的占比僅為12.5%。

中新社報導，報告包含了該拍賣平台對個人車主用車習慣、賣車意願等相關問題的調研，及其4月成交數據。調研數據顯示，與疫情發生前相比，近三個月，自駕出行傾向明顯，有46.1%個人車主的用車頻率更高；而另一部分車主，因更多地選擇宅在家中，用車頻率因此降低。

調研數據顯示，個人車主在賣車時最關注的三大因素分別為：成交價格、賣車效率和便捷程度，其中選擇成交價格和賣車效率為主要關注因素的車主占比高達93.1%和79.8%。

高效、高價、便捷的二手車電商平台，成為個人車主首選。

車主 電商

延伸閱讀

大陸救車市 五招衝買氣

刺激汽車消費 大陸祭5大措施

線上拍賣將成主流？網拍珠寶熱賣 實體拍賣6月陸續回歸

特斯拉進駐天貓…不賣車

相關新聞

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

廣西小學開學 台生復學沒煩惱

5月6日，廣西南寧市、河池市等多地小學四至六年級學生返校上課。台籍學生較為集中的南寧市桂雅路小學，採取多項舉措確保台籍學生順利返校復學。

台青安徽合肥逐夢「至少我來過」

「未來會有很多台灣年輕人來大陸各省市發展，像我一樣這輩子就是要來大陸闖一闖，我告訴自己，不管闖不闖得過，至少我來過。」台灣青年陳泯仰日前在合肥受訪時說。

陸二手車疫外 轉向線上拍賣

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車大數據研究院6日發布「4月二手車在線拍賣大數據報告」顯示，二手車車主更傾向在二手車在線平台上賣車。在選擇賣車渠道時，58.8%的車主優先選擇線上二手車電商平台來賣車，而線下二手車市場的占比僅為12.5%。

重慶破詐財集團 全陸3萬人受害

據重慶市公安局6日披露，重慶兩江新區警方搗毀一個虛構「國家脫貧攻堅項目」，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團夥。該案被騙民眾覆蓋中國大陸31個省、自治區、直轄市，累計受害人達3萬餘人。

陸疫情趨緩 上海迪士尼下周重開

大陸新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活逐漸回歸正軌，上海迪士尼樂園昨宣布十一日起重新開園，是全球最早宣布重開的迪士尼樂園。武漢首批逾百間學校昨率先復課，而日前爆發邊境防疫危機的黑龍江省也調降風險，綏芬河市宣告「清零」。

記者舉報酒企高管性騷 被恐嚇「剝皮」

江西新法制報記者黃建華，日前在網路實名舉報江西修江王酒業有限公司的人事部經理戴某，性騷擾女下屬熊某（黃建華前妻），並稱修江王酒業董事長朱興保不斷警告他，「不要報警，如果報警的話，剝你皮！」

有隱情！奧迪撞日產 駕駛現場轉帳：這車我買了

廣西南寧一輛白色奧迪車，日前遇臨檢時竟加速衝卡駛離現場，撞壞了警用設施，隔天還與一輛日產轎車發生碰撞，為躲避警方調查，奧迪車駕駛當場用4萬1000元人民幣(約5800美元)買下日產轎車。

嚇人！過橋像坐船 廣東虎門大橋如波浪擺動急封

廣東虎門大橋5日下午發生異常抖動，汽車行駛在如波浪般起伏的橋面，景象嚇人，有網友形容這是「會喘氣的橋」。為安全起見，虎門交警已採雙向封閉。官方表示，大橋抖動是因為風速大造成的渦振現象，不危及橋梁結構，但會影響行車舒適性，易誘發交通事故。

中國五一假期上億人出遊 都去了這些地方

新型冠狀病毒疫情趨緩，許多悶壞了的中國民眾在「五一」勞動節小長假透透氣，據統計，5月1至4日共有1.15億人次出遊，帶動消費總計475.6億元（人民幣，下同）。

中國國有銀行員評論時政 當局容不下判刑4年

評論甚或消遣政要在民主國家司空見慣，在中國卻得承受牢獄之災。湖北省有個受雇於國有銀行的上班族劉艷麗，因上網發文評論國家領...

上海迪士尼11日開園 推新品米奇饅頭扣肉、叫花火雞腿

上海迪士尼今日宣佈，將於5月11日重新開園，成為全球第一個重新開園的迪士尼樂園。

熱門新聞

女穿吊帶裙被指衣衫不整遭地鐵拒載 站長澄清：怕她感冒

追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

「棄電腦選號」養牌一年中頭獎樂透了！他要再拚第二次

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。