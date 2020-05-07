台青安徽合肥逐夢「至少我來過」

「未來會有很多台灣年輕人來大陸各省市發展，像我一樣這輩子就是要來大陸闖一闖，我告訴自己，不管闖不闖得過，至少我來過。」台灣青年陳泯仰日前在合肥受訪時說。

中新社報導，「80後」的陳泯仰來自台灣高雄市，兩年前經朋友介紹，到安徽合肥闖蕩，目前從事房屋託管工作，他正謀劃在合肥創業，投身寵物殯葬事業。

「合肥，合起來就肥，我的想法很簡單，這也是我選擇來這邊的原因之一。」陳泯仰說，如果對所在城市不是很熟悉，想要在這邊創業很難，不是帶著錢來就行。他認為創業前先就業，做房屋託管能够最快的融入這座城市。

在安徽合肥罍街，有一個台青創客中心，不僅能吃到正宗的台灣美食，還能購買到來自台灣的文創產品。台青洪志成、孫德玲夫妻倆兩年前入駐該中心，經營一家台灣特色甜點飲品。

孫德玲說，到合肥創業的初衷就是想把自己喜歡的台灣味帶到大陸跟朋友們分享，她在台灣學做了一些台灣有代表性的甜點，比如說蛋黃酥、鳳梨酥、牛軋糖，都是手工去做，比較耗時，但心裡還滿開心的。「我們也有很多忠實的客戶，認可度還不錯。」

「我覺得合肥罍街這裡挺好的，它本來就是個比較有代表性的小吃街，自帶流量，正好這邊也是個文創園，年輕人多，創業氛圍很濃。」孫德玲說。

據台青、合肥一志台青創客中心負責人張寅威表示，該中心專門針對台灣青年來合肥創業提供一個創客中心，主要投資孵化類型包括餐飲美食、文化創意、新創科技等。目前已入駐十家台青企業。

「我覺得台灣青年來大陸創業，首先應該先了解一下本地的一些風土人情。其實台灣很多項目其實挺好的，他們在大陸創業不太成功的原因，可能是因為不够接地氣。」張寅威說，特別是文創和台灣特色小吃，對於場地的選擇是有要求的，市場定位要很明確。所以台青剛到這裡，可能因對本地不是很了解，會遇到一些困難，可以和本地一些青年一起去創業。

近年來，皖台交流持續深化，截至2019年底，安徽已設立近20個台灣產業園區，累計批准台資項目1800餘個，2000餘名台灣青年長期在安徽學習、就業、創業和生活。