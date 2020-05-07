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廣西小學開學 台生復學沒煩惱
5月6日，廣西南寧市、河池市等多地小學四至六年級學生返校上課。台籍學生較為集中的南寧市桂雅路小學，採取多項舉措確保台籍學生順利返校復學。
中新社報導，在南寧從事零售業的台胞陳家榮小孩在桂雅路小學就讀。他早早就帶著兒子陳以謙來到校門外等候。陳以謙說：「開學前，班主任反覆提醒，要求我們盡快調整作息時間，提醒我們要準備好學習用品。告訴我們不要害怕，學校會幫我們準備好口罩和消毒液。因為新冠肺炎疫情，這個寒假很漫長，回到校門口特別興奮。好久沒有和同學在一起。當天一見面，和班裡最好的同學聊了很久。」
桂雅路小學校長陳一璐受訪時表示，該校一共有7名台籍學生就讀。當天順利返校的台籍學生有5名。另外兩名台籍學生，一名是該校桂花校區六年級的學生，目前還在台灣。一名是低年級學生，到5月18日才返校。
據陳一璐介紹，疫情發生後，台籍學生所在班級的班主任，與台籍學生的家長均保持聯繫，要求他們督促孩子按時收看空中課堂，完成老師布置的作業。開學前，這些台籍學生的班主任要求家長，讓學生按照南寧市疫情防控要求做好居家隔離，填好居家隔離表，做好開學準備。
在桂雅路小學桂花校區，當天上午7時30分，該校四至六年級的學生，在老師的引導下，戴好口罩，間隔一公尺距離，有序進校復學。
陳一璐表示，桂雅路小學周邊台商台胞居住比較集中。當地官方根據這一實際情況，要求學校解決台商台胞適齡孩子的就學問題。桂雅路小學認真落實有關惠及台胞政策，接納了7名台籍學生就近入學。桂雅路小學與台灣中小學交往密切。每年壯族傳統節日「三月三」，學校均邀請台灣中小學生前來交流參訪。今年因疫情影響，「三月三」活動改在線上進行，桂雅路小學多名孩子還通過書信力邀台灣小朋友線上共度佳節。
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