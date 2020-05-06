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有隱情！奧迪撞日產 駕駛現場轉帳：這車我買了

世界日報 / 中國新聞組╱上海7日電

廣西南寧一輛白色奧迪車，日前遇臨檢時竟加速衝卡駛離現場，撞壞了警用設施，隔天還與一輛日產轎車發生碰撞，為躲避警方調查，奧迪車駕駛當場用4萬1000元人民幣(約5800美元)買下日產轎車。

看看新聞報導，4月24日晚，廣西南寧公安交警在江北大道相思湖路口開展交通違法行為專項整治行動時，對一輛白色奧迪車進行查緝，沒想到奧迪司機竟突然加速衝卡闖紅燈駛離現場，撞壞了警用設施。

民警4月27日在南寧大學東路某汽修廠找到了這輛車，但與這輛車一起送來汽修廠修理的還有一輛日產轎車。

原來，奧迪車24晚衝卡後，於次日上午與該日產轎車發生碰撞。為躲避警方的調查，奧迪車駕駛與日產車主協商不報警，並當場用支付寶付了4萬1000元人民幣買下日產轎車。

民警與奧迪車主取得聯繫後，車主稱4月24日當晚駕駛該車的人不是他。之後，男子盧某主動投案。但經查，這個盧某是來「頂包」的。

多方輾轉，民警根據手中掌握的信息，聯繫上當晚衝卡的駕駛人黃某。 據了解，黃某因阻礙執行職務、無駕駛證兩項違法行為，被依法處罰款1700元人民幣、行政拘留15日的處罰。

盧某因替人「頂包」妨礙作證，也將受到法律的製裁。目前，涉案車輛已被暫扣。

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