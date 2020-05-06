記者舉報酒企高管性騷 被恐嚇「剝皮」

江西新法制報記者黃建華，日前在網路實名舉報江西修江王酒業有限公司的人事部經理戴某，性騷擾女下屬熊某（黃建華前妻），並稱修江王酒業董事長朱興保不斷警告他，「不要報警，如果報警的話，剝你皮！」

上游新聞報導，日前一份代理機構稱為江西新法制報記者黃建華的網路舉報文件稱，江西修江王酒業有限公司的人事部經理（部長）戴某性騷擾女下屬熊某。戴某當晚被警察傳喚。

黃建華向上游新聞記者確認，受害人熊某是其前妻，兩人已於2020年3月離婚。

據報導，黃建華在舉報信中稱，5月3日中午，江西修江王酒業有限公司董事長朱興保，人事部經理（部長）戴某等人接待中飲了酒。當日15時許，戴某返回辦公室，途經熊某辦公室，以熊某辦公室太熱為由，讓熊某前往其辦公室取空調遙控器。熊某跟隨戴某來到他辦公室，不料竟遭戴某在身後抱住，強行摸腹部還強吻，熊某隨後掙脫。

5月3日晚，當地派出所民警傳喚戴某，其在派出所對自己的違法犯罪行為供認不諱，但對細節有所隱瞞，隨即被朱興保擔保出去。

黃建華表示，案件發生後，朱興保不保護受害女下屬，反而袒護性騷擾的經理，連夜到派出所保人，干擾案件審理。

黃建華在舉報信中同時稱，自己有通話錄音，證實朱興保在通話中不斷警告，「不要報警，不要把事情搞大了，如果報警的話，剝你皮！」

就上述內容，上游新聞記者多次撥打朱興保電話，欲求證是否存在干擾辦案行為，但對方電話一直處於通話中，發短信也未回。