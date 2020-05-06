嚇人！過橋像坐船 廣東虎門大橋如波浪擺動急封

廣東虎門大橋5日下午發生異常抖動，汽車行駛在如波浪般起伏的橋面，景象嚇人，有網友形容這是「會喘氣的橋」。為安全起見，虎門交警已採雙向封閉。官方表示，大橋抖動是因為風速大造成的渦振現象，不危及橋梁結構，但會影響行車舒適性，易誘發交通事故。

綜合媒體報導，事發視頻顯示，虎門大橋某段橋面上下浮動，橋上的路牌及欄杆也隨之起伏，浮動幅度肉眼可見。許多車輛一度停在橋上，不敢繼續向浮動橋面方向前進，也有乘客下車與交警交談了解事件。當晚7時50分許，虎門大橋再次發生異常抖動，隨後在晚間8時17分許停止抖動。

一對父女事發時開車經過，事後兩人忍不住跟媒體大呼「恐怖」。而虎門大橋波浪起伏的畫面在網上瘋傳，網民熱議說「是會呼吸的橋」、「稍安勿躁，這是胎動」、「是會呼吸和喘氣的橋」、「像在坐船」，有人質疑「到處都是豆腐渣工程」、「越來越擔心三峽安全了！」也有網友打趣「終於要收費了，大橋激動的顫抖了」、「虎門大橋居然跳起了海草舞」。

對於抖動現象，南方都市報報導，廣東省公路建設有限公司表示，大橋是受風速大影響產生渦振。省交通集團已組織養護技術人員對橋體進行檢查並組織專家研判，據初步了解，橋梁主體結構未受損，具體原因正在調查。虎門鎮5日風速為每小時21公里。

當天下午，虎門大橋懸索橋橋面晃動比較大，振幅較為明顯，對行車造成不舒適感。為保障通行安全，兩地交警已採取交通管制措施，對懸索橋雙向交通全封閉。

為確保過往船舶航行安全，廣東海事局與廣東省交通運輸廳商定，已於5日晚間6時許實行臨時交通管制，從晚間7時起，對虎門大橋附近通航水域實施封航。

虎門大橋是廣東十大地標之一。公開資料顯示，虎門大橋是廣東省境內，一座連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的跨海大橋，屬於大型懸索橋，1999年通過竣工驗收。

新京報引述武漢大學土木建築學院方正教授表示，懸索橋在設計時會有一個抖動的安全範圍，「肉眼可見的上下起伏，也是正常的，只要在一定範圍內就不會影響行車安全」。