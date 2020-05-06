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中國五一假期上億人出遊 都去了這些地方

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
一名男童在北京景山公園俯瞰故宮。 中新社
一名男童在北京景山公園俯瞰故宮。 中新社

新型冠狀病毒疫情趨緩，許多悶壞了的中國民眾在「五一」勞動節小長假透透氣，據統計，5月1至4日共有1.15億人次出遊，帶動消費總計475.6億元（人民幣，下同）。與官方智庫中國社會科學院先前預估1至5日旅遊人數僅3100萬人次相較，差距超過3倍。

值得留意的是，今年「五一」長假出遊人數與消費金額「雙降」。境內旅遊1.15億人次、旅遊收入475.6億元，分別年減58%及年減40%，由於去年五一假期只有四天，若換算成單日平均人次及金額來比較，則為年減52%及年減67%，顯示旅遊消費情況更慘。

中國社科院轄下的財經戰略研究院、旅遊研究中心及社會科學文獻出版社曾於4月21日預估今年勞動節假期五天的旅遊總人數較去年同期大減84.1%，旅遊收入估計165.78億元，也較去年同期大減85.91%。但從文化和旅遊部昨天公布的最新統計來看，中國民眾在「五一」小長假的出遊能量顯然被低估，且出遊人潮還是今年清明小長假4325.4萬人次的兩倍多。

中新網報導，今年的「五一」假期，是12年來第一個「五一」的五天長假，也是中國進入常態化疫情防控階段後的第一個旅遊長假，1.15億人次出門「浪」，熱門景區卻不復見人山人海景象，分析原因主要是實施了「無預約不出遊」，各景區控制每日接待人數不超過最大承載量的30%，幾乎未出現景區爆滿、高速擁堵、服務區一位難求的現象。

此外，鄉村遊、周邊遊也成為主流。報導指出，來自「飛豬」的數據顯示，全國遊客熱門出發地和目的地城市高度重合，上海、杭州和成都既是最熱門出發地，也是最熱門目的地，這意味著周邊遊是今年假期的絕對主流，這也令高速擁堵壓力減小。

防疫考慮和景區限流等因素，讓更多人選擇和家人一起逛公園。來自「高德」的數據顯示，北京客流最多的地方是奧林匹克公園、朝陽公園、北京動物園；上海遊客去的最多的是野生動物園、上海科技館、東方明珠；浙江最熱門的是杭州西湖；而湖北最熱門的是武漢市中心的東湖。

減少餐館扎堆，野餐成為新風尚。「餓了麼」的數據顯示，「五一」前三天，武漢公園外賣訂單是4月同期的4.3倍，增速全國第一。不同城市野餐外賣風格迥異，上海人最喜歡在公園叫咖啡、昆明人喜歡叫燒烤、哈爾濱人則愛叫麻辣燙。

另外，民眾除了出遊，也不忘買買買。京東大數據顯示，「五一」期間，線上消費成交額比2019年同期增長45%。5月1日至3日的淘寶天貓數據顯示，人們更加注重打造美好的家庭生活，生活電器、烹飪用具成交同比大增196%和89%，家裝主材、燈飾分別同比增長101%和53%。

阿里巴巴5日發布「2020『五一』假期消費出行趨勢報告」指出，疫情後的首個小長假呈現三大趨勢：「宅」消費驅動經濟回暖、周邊遊為主流、工廠與商家拚復工。

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