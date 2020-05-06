德陽造鍋爐 助孟加拉發電

近日，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）提供配套鍋爐的孟加拉帕亞拉2×660MW燃煤電站項目一號機組，順利完成720小時連續可靠性運行試驗。

試驗結果表明，鍋爐整體性能優秀，經濟指標、環保指標均達到或優於合同保證值。項目配套鍋爐核心部件，由在東方鍋爐位於四川省德陽市的製造基地生產。

帕亞拉2×660MW燃煤電站，是孟加拉在建的最大發電，也是該國史上最大的燃煤電廠。該專案建成投運後，對推動孟加拉經濟發展、民生改善，將具有重要意義。調試期間，面對電網容量小、負荷波動頻繁、變化幅度大等不利因素，「德陽造」鍋爐表現出優異的調節性能和深度調峰能力。