大陸智能化產煤 3年後1000處
在國家能源集團寧夏煤業棗泉煤礦調度指揮中心，工作人員按下啟動鈕，地下200米深處，一隻「機甲巨獸」開始活動。
新華社報導，在華電煤業集團隆德煤礦，類似的「無人生產」已成常態：沒有機械轟鳴、煤塵飛揚、沒有人員忙碌。井下，採煤機割煤、拉架、推溜全部自動完成，滾滾「烏金」通過傳送帶緩緩運至地面。
這些都是近年來中國推進煤礦機械化、自動化、智能化建設的縮影。應急管理部辦公廳負責人李豪文近日透露，三年後，煤礦的採煤、掘井智能化工作面將由目前的280處達到1000處，這部分煤礦的產能將佔到10億至15億噸。
「傳統粗放的生產方式不僅造成人力資源極大浪費，而且對生態環境也造成了嚴重破壞。」中國煤炭工業協會副會長劉峰說，加快推進煤炭生產方式變革，集約、高效，是大勢所趨，也是緊迫要求。
過去認為高風險、高強度、高密集用工的採煤作業，如今在一些大型先進煤礦，僅靠一個人在小小操控台就能完成。這不僅更為安全便利，還提升了企業的經濟效益。
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