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1萬元紓困補助怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

南崇鐵路2022通車 省1.5小時

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國—東盟重要通道南崇高鐵建設提速，廣西將有兩條高鐵通邊境。 中新社
中國—東盟重要通道南崇高鐵建設提速，廣西將有兩條高鐵通邊境。 中新社

由中鐵十一局集團承建的新建廣西南寧至崇左鐵路龍懷雙線大橋連續梁4日完成澆築。新建南寧至崇左鐵路正線全長119.3公里，設計時速250公里，預計2022年建成通車。屆時，南寧至崇左的通車時間將由目前的2小時縮短至半小時。

中新社報導，新建南寧至崇左鐵路是一帶一路和中新互聯互通南向通道建設的重要交通設施，建成後對於廣西，乃至中國西南地區經濟社會發展均具有重要意義。

龍懷雙線大橋是新建南寧至崇左鐵路重點控制性工程，全長469.73米，位於廣西崇左市扶綏縣境內，連續梁部分跨越南寧至友誼關高速渠舊收費站路口與工業大道，連續梁尾台位於半山腰，地勢險峭，施工安全風險高。橋區岩溶強烈發育，溶洞發育規律性差，易發生岩溶塌陷。樁基開孔即岩石，衝擊鑽施工無法形成泥漿，只能採用人工拋填膨潤土造漿，施工難度極大。

廣西交通運輸廳近日召開崇左至憑祥城際鐵路預可研評審會，新建南寧至崇左鐵路有望延伸至憑祥市。

工安 一帶一路

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