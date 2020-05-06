大陸工程機械戰疫 亞非訂單湧進

混凝土泵車「大紅」、挖掘機「小黃」、起重機「送高宗」…僅10天時間，武漢火神山醫院拔地而起，期間中國網友通過5G視頻直播「雲監工」，為忙碌於施工現場的三一重工設備取了多個親切的名字，不乏對中國工程機械的自豪。

三一重工總裁向文波近日接受中新社記者專訪時表示，疫情對行業造成短期影響，但中國工程機械發展機會充足。

1月25日是農曆正月初一，三一集團得知武漢即將建設應急醫院後，緊急調動代理商與客戶火速馳援武漢，組織106台挖掘機、混凝土泵車、起重機等設備和40名服務人員參與武漢火神山和雷神山醫院建設工作，完成場地平整、砂石回填、土方澆築等重要環節的施工。

向文波表示，三一集團在疫情初期參與了中國各地應急醫院建設，在做好疫情防控工作的同時推進全面復工復產。至3月20日，三一集團復工率已接近百分百，還將18號廠房升級為「燈塔工廠」，近百台機器人突破技術瓶頸，解決熟練工人緊缺的問題，工廠整體效率提升30%以上。

此外，三一自1月31日起實現全員在線協同辦公，核心業務上雲，線上設計效率達到疫情前水平；開啟線上營銷新模式，3月5日舉行路機春季大促雲啟動儀式；開展國際訂單線上銷售，收到來自東南亞、中東、非洲的國際訂單。

談及疫情期間中國企業開展線下業務的線上化，向文波認為，對中國的長遠發展來講，這種嘗試會產生作用，對於促進中國的數字化轉型、中國實體經濟的數字化轉型有很大的意義。

三一集團是大陸工程機械製造行業領軍企業，集團2019年營業收入756.65億元人民幣，同比增長35.55％。今年1月至3月，企業營收總體受疫情影響較小。向文波指出，全行業處在歷史的新規模，未來發展機會充足。