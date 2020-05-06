滿洲里口岸 中歐班列雙增長

滿洲里口岸站5日發布消息，今年以來，經由滿洲里鐵路口岸入境中歐班列同比增長5%、出境中歐班列同比增長16%，實現了中歐班列開行數量的穩定增長，積極為穩外貿抗疫情做貢獻。

中新社報導，5日，裝載41車123輛「中國製造」商品小汽車搭乘中歐班列從大慶臥裡屯站始發，將經由滿洲里鐵路口岸站出關，預計歷時18天抵達比利時。這是今年以來經由滿洲里鐵路口岸發出的第15列小汽車中歐班列，累計發運「中國製造」小汽車近2000輛。

中國最大陸路口岸站滿洲里站作為「一帶一路」重要節點，積極服務中歐班列運輸，助力中歐班列高質量發展。中歐班列的穩定開行，成為特殊時期穩定國際供應鏈的重要支撐。與空運、海運相比，中歐班列實行分段運輸，不涉及人員檢疫，具有獨特優勢。

為保障國際物流通道暢通，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司把中歐班列作為日常運輸組織的重點，滿洲里鐵路口岸站通過數字口岸系統提高通關效率，確保中歐班列在口岸通關時間不超過3小時。

數據顯示，今年經由滿洲里鐵路口岸站入境中歐班列382列、33494標箱，同比增長5%；出境中歐班列484列、43892標箱，同比增長16%，實現了中歐班列開行數量穩定增長，積極為穩外貿抗疫情做貢獻。