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爬個山被判一年還罰款2400萬 代價太嚇人

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
世界自然文化遺產的巨蟒峰。（百度）
世界自然文化遺產的巨蟒峰。（百度）

三名山友爬了一座大陸國家公告禁止攀登的山，結果被刑事與民事處罰，一審刑事判刑一年不等徒刑，三人連帶民事賠償600萬人民幣（約2450萬台幣）。這座山叫江西上饒三清山巨蟒峰。

巨蟒峰嚴格說就是一座「大柱子」，高約128公尺的花崗岩，非常險峻，也沒有任何路徑可達，這三名山友是打了26根岩釘掛上繩索才得攀爬至峰頂，結果被當地政府以「故意損毀名勝古跡罪」重判。

大陸央視「今日說法」報導，三名山友是在2017年4月15日清晨攻頂，還用無人機自拍取景，下來後立刻被警方帶走調查。

這三人分別叫張永明，毛偉明和張鷺，都是來自浙江台州的攀岩愛好者，攀爬活動由張永明發起，聽聞巨蟒峰山勢險峻，又從未有人登頂過，便慕名前來挑戰攀登。

張永明三人事先通過無人機偵察了巨蟒峰的環境，並確定了攀爬路線。為了不被景區管理人員發覺，三人凌晨四點就開始行動。張永明帶頭，爬到半山腰危險地段後，用鐵錘將岩釘打入山體，再往岩釘上布繩索，借助繩索進行攀登。

警方本來以聚眾擾亂公共秩序為由對張永明三人行政拘留。進一步調查後發現，巨蟒峰是世界自然遺產，是不可再造的旅遊資源；且根據專業評估，三人打岩釘的行為會對山體造成不可修復的破壞。最終，警方以故意損毀名勝古跡罪對三人刑事立案偵查。

上饒市人民檢察院再次委託相關專家對巨蟒峰山體損害鑑定。專家認為，三人打入巨蟒峰的岩釘會讓岩體形成新的裂痕，加快巨蟒峰的侵蝕過程、甚至造成崩解。

三人不僅被刑事起訴，上饒市檢察院還於2018年8月底對三人同時提起了民事環保公益訴訟。

辯護律師則稱，自己在這塊花崗岩上打入了三個與事發現場相同規格的鋼釘後，並未檢測到這塊岩石有任何裂痕或其他變化。因此，儘管被告往山體打釘的行為確實有失妥當，但並不至於造成山體的嚴重損毀。

但，現場出庭的地質專家們認為，巨蟒峰是歷經上億年演化而成的珍貴自然遺產，具有重要的研究價值和美學價值，不能等同於單個普通花崗岩。另外，儘管巨蟒峰目前並沒有明顯損傷，但26顆岩釘已經破壞了它的自然性。

2019年12月30日，上饒市中級人民法院認為三名被告打岩釘的行為雖然暫時未導致巨蟒峰的崩塌，但確已對山體造成了客觀損害。且26枚岩釘是無法取出的，否則將會導致巨蟒峰的二次傷害。三人的刑事犯罪成立，法院一審判處張永明有期徒刑一年；毛偉明有期徒刑六個月，緩刑一年；被告人張鷺免於刑事處罰。

隨後，法院又對三被告破壞生態民事公益訴訟案一審宣判，判處三被告在全國性媒體上刊登公告、向社會公眾賠禮道歉，同時判決三被告連帶賠償環境資源損失費600萬元，用於公共生態環境保護及修復。

宣判後，三名被告均提出民刑事上訴，案件仍在進一步審理中。

專家事後解釋，三名被告好像只是在石頭上打了些釘子、有了一些洞，損害不大，但關鍵要看這個石頭是什麼地方的石頭。這塊石頭最窄的地方約7米，假如它原本能存在五百年、一千年，可能時間長了之後，這些釘子就慢慢風化，然後造成長期的影響。它的經濟價值、生態價值、文化價值的損失是無法估量的。

三人要賠償600萬元，這個數額在法律上是怎麼計算出來的？

專家稱，巨蟒峰是無價之寶，損害無價之寶必須有一個法律上的賠償依據。以前沒有類似的案例可供參考，只能依靠專家組鑑定和評估。但專家組的鑑定和評估應該是相對科學、客觀的。

專家最後說，作為一個公民，既要有生態底線，還要有法治底線。2018年6月份，生態環境部等幾個部門聯合發佈了「公民生態環境行為規範（試行）」，對公民的環境行為作出了規範。每個人在作出相關行為時，必須要尊重社會公共利益和國家利益。綠水青山在很多人認為是無主的，但是在生態文明新時代，如果損害了綠水青山，就應該承擔相應的責任。如果損害了國家所有的自然資源，省政府、市政府就可以代表國家行使索賠權。如果你損害的是社會公共利益，檢察機關就可以代表社會公共利益的權益者去提起民事公益訴訟。

辯護律師稱岩釘打入花崗岩不會造成太大影響，但不被法官採信。（光明網）
辯護律師稱岩釘打入花崗岩不會造成太大影響，但不被法官採信。（光明網）
張永明等三名山友攀登巨蟒峰時打了26顆岩釘，被罰600萬人民幣。（百度）
張永明等三名山友攀登巨蟒峰時打了26顆岩釘，被罰600萬人民幣。（百度）
三名山友登上巨蟒峰後，用無人機自拍攻頂場景，結果付出慘重代價。（光明網）
三名山友登上巨蟒峰後，用無人機自拍攻頂場景，結果付出慘重代價。（光明網）

山友 修復 遺產

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