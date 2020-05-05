影／太嚇人！強風吹襲 廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏

廣東虎門大橋5日下午3時在強風中出現搖晃，橋面如波浪般起伏，為安全起見，虎門交警已採雙向封閉，並暫停車輛通行，現場影片發布後，讓許多大陸網友心驚「太嚇人了」。

大陸科技網站快科技報導，對於大橋的橋面如波浪般起伏，中鐵大橋局橋科院副總工程師彭旭民指出，懸索橋（吊橋）屬於柔性橋，不像長江一橋屬於鋼結構，在重壓作用下，橋體變形幅度會相對較大，位移較其他橋大一些是正常的。

大陸央視新聞報導，虎門大橋主橋受風速大影響，產生渦振，當地已組織養護技術人員對橋體進行檢查並組織專家研判，初步了解橋梁主體結構未受損，虎門鎮5日風速為每小時21公里。

香港明報報導，東莞方面表示，由於風速大，虎門大橋出現搖晃；廣東省公安廳交管局表示，由於大橋已實施雙向全封閉，大量車輛湧入虎門威遠，虎門交警已調派大量警力在現場指揮疏導交通。

香港經濟日報報導，虎門大橋是廣東十大地標之一、廣東省重要幹道之一，全長4,588公尺，是大陸第一座大型懸索橋（吊橋），位於珠江獅子洋之上，東連東莞市虎門鎮，西通廣州市南沙區，於1997年6月9日正式通車。