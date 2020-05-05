29歲男半年來奶茶當水喝又不運動 血漿竟像豬油

珍珠奶茶魅力無敵，從台灣紅到國際，尤其在炎炎夏日，隨時都想來一杯清涼的奶茶解渴。但要注意珍珠奶茶不但高糖、高熱量，奶精中還有飽和度高的油脂，對身體健康影響極大。浙江有名29歲的男子每日將奶茶和飲料當水喝長達半年，後來肚子痛就醫，才發現「血漿已呈奶白色，像豬油一樣」。

2020-05-05 18:16