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29歲男半年來奶茶當水喝又不運動 血漿竟像豬油
珍珠奶茶魅力無敵，從台灣紅到國際，尤其在炎炎夏日，隨時都想來一杯清涼的奶茶解渴。但要注意珍珠奶茶不但高糖、高熱量，奶精中還有飽和度高的油脂，對身體健康影響極大。中國大陸浙江有名29歲的男子每日將奶茶和飲料當水喝長達半年，後來肚子痛就醫，才發現「血漿已呈奶白色，像豬油一樣」。
根據浙江新聞報導，浙江有一名29歲的陳姓男子，從前是運動高手，卻常在運動後將飲料或奶茶當水喝，甚至還說「以前我每次運動完就喝杯碳酸飲料或加冰的奶茶，那種感覺真的爽爆了……」
陳男即使在放棄運動愛好後，也沒改掉將飲料當水喝的習慣，半年內體重暴增40幾公斤。起初陳男以為是不運動才變胖，直到近日出現嚴重腹痛症狀，就醫後才發現血糖值高達22.3mmol/L（換算為臺灣單位約為401.4 mg/dL），而三酸甘油酯是一般人的20多倍，總膽固醇水準是正常人的4倍。
陳男的主治醫師姚麗娜表示，他的「血漿竟是奶白色，像豬油一樣，可能是高血脂症引起的急性胰腺炎……」，姚麗娜還分析，陳男血液中之所以會有那麼多油，主要就是高油、高糖、高熱量的奶茶引起的。她表示，市面上的奶茶添加的奶精多由椰子油製成，其中含大量飽和脂肪酸，會加速體內製造膽固醇，喝多可能會增加罹患心肌梗塞、動脈硬化等心血管疾病的風險。
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