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陸男子殺人逃亡24年 因沒有健康碼自首認罪

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸出行都需要健康碼。圖／取自浙江衛視畫面截圖。
大陸出行都需要健康碼。圖／取自浙江衛視畫面截圖。

疫情之下，大陸現今出行都續靠健康碼，不過浙江省近來有一名犯下殺人24年的逃犯到派出所自首，他因為沒有身分證與健康碼，沒有辦法復工與入住賓館，無可奈何之下決定自首。

據陸媒綜合報導，該名48歲的殺人犯時某在1996年6月期間與其他人將同村村民殺害，之後他逃離了家鄉，潛逃至今。他在3日赴杭州市喬司鎮派出所認罪，情緒忍不住而崩潰。

據報導，時某24年來一直沒有身份證和手機。當時逃出時，他沒有帶行李和隨身物品，多年來在大陸各地漂泊，靠打散工為生。因害怕受到法律制裁，時某與家人斷連，如今其父母已六、七十來歲。

報導指出，他不敢和別人交往，也不信任別人，多年維持單身。因沒有身份證和手機，多年來他在工地工作，現金結算工資。他在每個落腳點都不敢多待，在溫州待了一年，便考慮換一個地方。

前段時間，他聽一位工友說杭州市餘杭區喬司鎮的工地多，方便打工。前來後才發現，工地負責人要他拿出身份證和健康綠碼，去租房時也需憑這兩樣東西，入住賓館也是，去商店買東西，還要求綠碼和查體溫。

新冠肺炎疫情之下，大陸處處都要檢查登記。因為沒有身份證和綠碼，他找不到住處，只能在街頭流浪。身上的錢也所剩無幾。到了第三天，時某認為已無路可走，只好到喬司派出所投案自首。

他說，「杭州管的太嚴了，我沒有地方去，心裡憋得慌。」報導最後指出，待辦理相關手續後，時某將被移交甘肅省清水縣公安機關調查處理。

自首 疫情 殺人

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