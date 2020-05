南京6歲女童吉他彈唱視頻播逾405萬次 粉絲跨海外

南京市一名6歲女孩周昭妍抱著吉他自彈自唱的視頻在網絡熱傳,圈粉跨越國界,在社交網站引發轟動。

周昭妍會演奏多項樂器,2019年就考過了民謠吉他十級,比同齡的孩子提早了至少三到五年;鋼琴也已過了四級;她還會演奏貝斯、架子鼓等多種樂器。

南方都市報報導,周昭妍在疫情初期彈唱英文歌曲「Fly Me to the Moon」,在國外視頻網站已被播放超405萬次,有網友用英語、韓語等留言稱,她和她的音樂像是「一片混亂失序之中的花朵」,「拯救世界於黯淡無光」,「你說你以後想當醫生,你現在就已經在療癒人心了」。

報導說,周昭妍的父親周經緯表示,女兒從3歲開始接觸音樂,被旁人視作「天賦異」的背後,其實是日復一日的練習;在疫情期間,周昭妍每天練習吉他6小時以上,已超過了很多愛好者終身的練習量。

現代快報報導,周昭妍在視頻中彈奏的多是Bossa Nova曲風的作品,最喜歡的動畫片是「貓和老鼠」,這兩個月在家已經看了好幾遍,還喜歡玩同名遊戲;每天練習吉他基本功的時候,也是一邊看動畫片,一邊「爬格子」。

報導指出,周昭妍從3歲半開始學習音樂,爸爸是她的啟蒙老師。「小時候,用手機放歌給她聽,她聽著聽著就跟著唱了起來,而且不走調。」周先生是從事音樂教育的,他決定嘗試培養女兒的音樂愛好。最早學的是烏克麗麗,一下子就上手了,到上幼兒園小班時,周昭妍就能獨立地一邊彈烏克麗麗一邊唱歌了。

後來,爸爸給周昭妍買了個最小尺寸的吉他,正式開始學習。一開始,周昭妍每天練習半個小時左右,逐步增量。寒假期間,除了文化課的學習外,周昭妍每天要練習6到7小時吉他。「都是時間堆出來的,普通孩子如果花這麼多時間也能做到。」周先生說。

對於周昭妍走紅網路,周爸爸說:「我們沒有告訴她,不只是怕她驕傲,也不希望她帶著功利性的目的去做事。希望她可以憑藉真正的技能,被更多人認可,從而堅持專一地做一件事。」

對於孩子的未來,周爸爸表示並不會強求,「在她成年前,可能會朝音樂方向培養。成年後,有其他夢想,我們也支持。」