南京6歲女童吉他彈唱視頻播逾405萬次 粉絲跨海外

南京市一名6歲女孩周昭妍抱著吉他自彈自唱的視頻在網絡熱傳，圈粉跨越國界，在社交網站引發轟動。

周昭妍會演奏多項樂器，2019年就考過了民謠吉他十級，比同齡的孩子提早了至少三到五年；鋼琴也已過了四級；她還會演奏貝斯、架子鼓等多種樂器。

南方都市報報導，周昭妍在疫情初期彈唱英文歌曲「Fly Me to the Moon」，在國外視頻網站已被播放超405萬次，有網友用英語、韓語等留言稱，她和她的音樂像是「一片混亂失序之中的花朵」，「拯救世界於黯淡無光」，「你說你以後想當醫生，你現在就已經在療癒人心了」。

報導說，周昭妍的父親周經緯表示，女兒從3歲開始接觸音樂，被旁人視作「天賦異」的背後，其實是日復一日的練習；在疫情期間，周昭妍每天練習吉他6小時以上，已超過了很多愛好者終身的練習量。

現代快報報導，周昭妍在視頻中彈奏的多是Bossa Nova曲風的作品，最喜歡的動畫片是「貓和老鼠」，這兩個月在家已經看了好幾遍，還喜歡玩同名遊戲；每天練習吉他基本功的時候，也是一邊看動畫片，一邊「爬格子」。

報導指出，周昭妍從3歲半開始學習音樂，爸爸是她的啟蒙老師。「小時候，用手機放歌給她聽，她聽著聽著就跟著唱了起來，而且不走調。」周先生是從事音樂教育的，他決定嘗試培養女兒的音樂愛好。最早學的是烏克麗麗，一下子就上手了，到上幼兒園小班時，周昭妍就能獨立地一邊彈烏克麗麗一邊唱歌了。

後來，爸爸給周昭妍買了個最小尺寸的吉他，正式開始學習。一開始，周昭妍每天練習半個小時左右，逐步增量。寒假期間，除了文化課的學習外，周昭妍每天要練習6到7小時吉他。「都是時間堆出來的，普通孩子如果花這麼多時間也能做到。」周先生說。

對於周昭妍走紅網路，周爸爸說：「我們沒有告訴她，不只是怕她驕傲，也不希望她帶著功利性的目的去做事。希望她可以憑藉真正的技能，被更多人認可，從而堅持專一地做一件事。」

對於孩子的未來，周爸爸表示並不會強求，「在她成年前，可能會朝音樂方向培養。成年後，有其他夢想，我們也支持。」