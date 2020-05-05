鍾南山向海外留學陸生提醒 防疫不要「入鄉隨俗」

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山昨日與在海外求學的陸生視訊連線。鍾南山向他們提醒，防疫不要人云亦云、入鄉隨俗，要有自己的做法。

據新華社報導，鍾南山表示，一開始很多外國人都對中國人戴口罩投向異樣眼光，認為戴口罩是生病的人，但現在這樣的想法已經全變了，甚至以前反對戴口罩的也開始戴上口罩。

鐘南山叮嚀，居家或宿舍都很安全，但出去的時候一定要戴口罩。病毒極少在空氣中自由流動，它們附著在一些東西上，最多的就是粘在飛沫上再傳染給別人。一般的口罩能預防飛沫，所以我們能夠預防大部分的病毒，戴口罩相當有用。

視訊期間，鍾南山指出，病毒在高溫下存活率及活動率較差，沒有任何證據表明新冠病毒能通過蚊蟲傳播。他稱，「我們知道蚊子可以傳播很多病毒，比較突出的例子有瘧疾和登革熱，在非洲很多見。但現在沒有任何證據表明新冠肺炎病毒會通過蚊蟲感染。」

針對感染到新冠肺炎患者，有無後遺症？對此，鐘南山表示，新冠肺炎對肺部損害不會太大，後遺症不會很明顯。「年輕人一般抗體比較強，若沒有多病症（比如心臟病、腎臟病、肝臟病等），一般恢復得比較快，多喝水吃些藥會自己康復。」