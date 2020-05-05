中國專家公筷實驗：用與不用 落菌差250倍
2019冠狀病毒疾病疫情改變了許多人的生活型態，愈來愈多中國民眾開始建立吃飯使用「公筷」的習慣。中國專家日前進行的一項小實驗發現，使用公筷與否，一道菜的落菌量最高相差250倍。
近日，杭州市疾控中心健康危害因素監測所和檢驗中心的11名疾控專家進行了一場實驗，測試使用公筷和不使用公筷用餐後的細菌對比。樣本為6道菜，分別是涼拌黃瓜、鹽水蝦、乾鍋茶樹菇、炒蘆筍、鹹菜八爪魚（章魚）和香辣牛蛙。
小時新聞報導，11名參與人員都經過培訓，使用公筷和不使用公筷的兩組菜，必須交替著吃。經過嚴格無菌採樣後放入無菌樣品袋並迅速存放到採樣箱冷藏。整個過程約40分鐘。
實驗結果顯示，非公筷組菌落總數全部高於公筷組，相差最低的是涼拌黃瓜，相差3倍，相差最高的是鹹菜八爪魚，相差250倍。
雖然涼拌黃瓜沒有經過高溫烹飪，菌落總數應比高溫烹飪過的菜要多，但負責檢測的專家表示，如果不使用公筷，除會把自身口鼻腔的細菌透過筷子傳到菜上。另一方面，也會導致不同菜品本身帶有的細菌交叉污染。
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