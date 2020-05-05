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走過封城 武漢首批121所高三生明日復學
新冠肺炎疫情發源地武漢，在歷經封城與解封後，明日將有121所學校的高三生將復學。武漢市政府副秘書長李濤表示，學校準備工作穩妥有序推進。
據新華社昨日報導，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部昨日舉行新聞發布會，介紹開學準備工作情況。
李濤表示，武漢市現有高中學校94所、中職（技工學校）46所，高三年級畢業班學生有3.62萬人，中職和技工學校畢業年級學生2.16萬人，共計5.78萬人。其中，第一批復學學校121所，包括普通高中學校83所和中職學校38所。
報導指出，在復學之前，所有校園均開展衛生清潔和預防性消毒工作。開學的高三年級及隨後將開學的初三年級所有教職員工，全部都進行健康檢測，所有學生返校前須進行健康檢測監測。
至於初中三年級的具體復學時間，需經武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部科學評估確定，報湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部備案後，再做發布。其他學年級開學時間，將根據疫情防控情況綜合研判另行發布。
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