南海、東海、黃渤海 休漁

5月起，大陸南海、東海、黃渤海海域進入伏季休漁期。

中新社報導，夏季是海洋魚類繁育和幼魚生長的關鍵時期，海洋伏季休漁制度有利於保護幼魚生長。今年是實施南海伏季休漁制度的第22年，休漁時間為5月1日12時至8月16日12時，休漁海域為北緯12度至「閩粵海域交界線」的南海海域（含北部灣），休漁範圍為除釣具外的所有作業類型捕撈漁船、為捕撈漁船配套服務的捕撈輔助船，以及定置作業類型。

海南省要求，在休漁期間，休漁漁船的漁具應捆扎、封存於船艙等固定位置，或搬離漁船進庫存放。休漁期間不允許將其他作業類型變更為釣具，所有休漁漁船不得攜帶漁具進入休漁海域。漁業輔助船同步休漁，伏休期間不得為休漁漁船提供收購、運輸、補給等相關後勤服務。

海南省農業農村廳有關負責人表示，該省將利用休漁期開展違規漁具清理整改、涉漁“三無”船舶專項清理取締、漁港內危險化學品專項排查整治。

東海自1995年起執行伏休制度。5月1日12時起，浙江省除釣具以外的所有作業類型漁船全面進入伏季休漁期。在伏季休漁一周後，帶魚、大黃魚、小黃魚、銀鯧、鮐魚、三疣梭子蟹、水潺、蝦蛄8種水產品冰鮮或者活體水產品禁止銷售。

受到新冠肺炎疫情影響，浙江省各地嚴格落實外省籍漁船在伏休期間一律回船籍港所在地休漁的規定，嚴格落實疫情防控期間到港前24小時報告和抵達漁港後再次報告與報備制度，並且會同漁港所在地鄉鎮實施逐船登檢。

浙江台州市港航口岸和漁業管理局黨組成員徐才清表示，休漁期間，漁政部門將聯合公安、海警、市場監管等部門，不定期檢查捕撈船、漁運船等，一經發現有違法者，將給予嚴厲打擊與懲處。

今年是黃渤海區執行海洋伏季休漁制度邁入第26年。自5月1日12時起，北緯35度以北的渤海和黃海海域，漁業輔助船與捕撈船同步休漁。

大連市農業農村局方面表示，今年大連市伏季休漁制度繼續堅持最嚴格的伏休制度與管理制度，對不按相關規定回船籍港休漁的漁船，將視為嚴重違規並依法依規給予處罰。