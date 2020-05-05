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鐵路旅客日破百萬 連4天

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

五一假期，長三角鐵路出行如逐漸升高的氣溫一般「熱」起來。4月30日至5月3日，長三角鐵路累計運送旅客545.5萬人次，連續4天單日旅客發送量突破百萬人次。

新華社報導，5月4日，長三角鐵路持續維持高客流量，預計發送旅客123萬人次。針對需求變化，鐵路部門在北京、合肥、蕪湖、沿海等主要方向，計劃增開5趟旅客列車，對87趟動車組列車重聯運行，恢復開行多趟列車。

從車票預售情況來看，截至4日上午10時，除了安徽至南京和上海方向等個別區段車次車票緊張外，京滬高鐵等其他各方向各次列車均有較多餘票。杭州、黃山、南京、上海等城市作為假期熱度較高的旅遊目的地，吸引大量客流，帶動長三角探親和中短途旅遊客流明顯回升，鐵路出行客流超過預期。江蘇、安徽、浙江和上海地區鐵路車站密切跟蹤客流變化，動態安排列車開行。

列車 上海

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