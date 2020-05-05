鐵路旅客日破百萬 連4天

2020年12月31日前，持有效身分證明並按深圳公安機關規定辦理境外人員臨時住宿登記的華僑、港澳台地區居民及在深圳辦理簽證或居留許可的外國人有望直接申請深圳市混合動力小汽車增量指標或純電動小汽車增量指標。

2020-05-05 02:02