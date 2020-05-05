北京大興機場夏航季 24小時運行

北京大興國際機場表示，大興機場3日開始執行2020年夏航季航班時刻。換季後，大興機場國內航線達到328條，覆蓋全國124個航點，預計日均執行航班達到585架次。

新華社報導，隨著「五一」假期到來，大興機場國內航班時刻不斷增多，航班運行時段也由原早7點至晚10點轉為24小時不間斷運行，航站樓四層中央問訊櫃檯服務時段也改為全天開放。國際航班仍暫停運營，後續將依照民航局統一部署進行恢復及開通。

北京大興國際機場運行管理部值班經理魏業升表示，本次夏航季自3日起執行，持續至10月24日結束。大興機場新航季將新增廈門、福州、海拉爾、嘉峪關、濟南等12條國內航線，開放至宜賓、齊齊哈爾、青島、延吉等臨時航線25條。

受疫情影響，各航空公司將對航班計劃進行動態調整，可能會出現航班變更，旅客出行前一定要確認航班信息。據預測，5月3日後大興機場實際日均執行航班大概在200架次左右，日旅客吞吐量預計約1萬人次。

「機場各保障部門均已經按照恢復正常航班量準備工作，人員就位，設備就位。」魏業升說。

為保障旅客夜間出行，大興機場前期已對夜間巴士線路進行了優化和補充。原有宣武門夜航線調整為東直門夜航線，並增設了北京站、國貿橋、東直門橋和朝陽門橋等站點，共計設置13個下客站點。夜間巴士線路還新增官園橋夜航線，設置麗澤橋、六里橋、公主墳橋和復興門橋等共計11個下客站點，覆蓋東、西三環內國貿和金融街等主要航空客源地。