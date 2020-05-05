台青蔡志陽引進新農業 獲福建青年獎章

昨天是「五四青年節」，大陸共青團福建省委表彰第十七屆「福建青年五四獎章」集體和個人，台商蔡志陽名列其中。他表示，這份榮譽好比是圓形的跑道，既是終點，又是起點。

中新社報導，引進農業新理念、新技術；引種、培育、推廣水果新品種；成為首批台籍農業科技特派員，帶領當地村民開展傳統農業改革……近年來，蔡志陽深耕於福建漳浦、平潭等地，推動祖籍地鄉村振興。

「從台灣到福建，再到大陸其他地方，一直堅持走創新農業這條路」。蔡志陽說。這位衣著樸素的80後小伙出生於台灣嘉義的農業世家，大學畢業後承襲父業，探索引進改良熱帶水果新品種。

蔡志陽回憶道，祖籍地福建漳浦的人文、自然環境及對台農業優惠政策深深吸引了他。於是，他便帶上一個集裝箱的果樹苗，隻身踏上登陸之旅，並於2014年在漳浦台灣農民創業園成立台豐山生態農業有限公司。

傳承家族的開拓精神，蔡志陽將新的農業理念、技術帶到漳浦，馴化栽培世界各地奇花異果，發展精緻農業、觀光農業、創新農業。幾年來，蔡志陽屢獲各類青年創業項目獎項。面對參觀者，蔡志陽從不吝嗇于講述苗木專業知識，融入自己的創業故事，娓娓道來。

2019年，蔡志陽成為高級農藝師，並在福建平潭綜合實驗區成立新公司，從事農業科技研究、水產養殖以及農業新品種研發應用。成功移栽的手指檸檬每公斤售價達1400元人民幣，市場上供不應求。

「平潭是國際旅遊島，發展生態水果種植業、觀光農業有優勢」。蔡志陽已有規劃，打造室內四季果園、台灣珍稀百果休閑觀光園，成立產銷合作社，帶領當地農民共同致富。

蔡志陽說，平潭的政策優勢有利於種苗、水果進出口，同時，平潭近年來大力培育航線、建設港口等，將成為連接國際市場的重要橋梁。

令蔡志陽感到欣慰的是，在他去年獲聘漳浦農業科技特派員的一年間，為農民解決農業生產實際問題，幫助觀光農業鄉村規劃，推廣種植高新品種果樹，到今年已初具規模，農民增收在望。

今年，蔡志陽有了新身分，成福建省科技特派員。「不要怕創新與嘗試」，蔡志陽希望兩岸青年企業家合作，以現代農業新思路吸引青年返鄉，再造鄉村，為福建建成台胞台企登陸的第一家園做出新貢獻。