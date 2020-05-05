福廈高鐵 將成帶動福建發展強引擎

福廈鐵路開通運營10周年。中國鐵路南昌局集團有限公司日前公布，福廈鐵路已成為中國東南沿海最繁忙的鐵路線路，日最高開行109列動車，年發送旅客量突破1000萬人次。

中新社報導，福州、廈門是福建最重要的兩個城市，也是福建經濟發展的雙引擎。福州火車站副書記盧伏龍說，10年間，福廈鐵路以大運量、高密度、公交化的運輸組織模式，為廣大旅客提供了安全舒適、方便快捷的運輸服務。2個小時的運行時間，重新定義了福州、廈門兩座城市之間的交通模式，改變了兩城居民的工作和生活觀念。

多位經濟專家表示，過去10年間，福廈鐵路打通了交通脈絡，牽起省會城市福州和廈門特區，促進了區域間人員、物資、資金流動，加快了鐵路沿線地區產業整合升級。

福廈鐵路的開通，推動了福州、泉州、莆田、廈門等城市形成了生活圈，城市之間資源加速流動，高素質人才不斷聚合。

泉州火車站負責人林祥露表示，福廈鐵路帶動了泉州的發展，目前泉州火車站規模、單日發送旅客量、全年發送旅客量均居於全省第三名，僅次於廈門北站和福州站。

有著「媽祖故里」之稱的莆田更是受益良多。2009年，莆田市接待遊客僅為723萬人次；福廈鐵路通車後，莆田市接待旅客數年年增長，2019年接待旅客達到3977萬人次，旅遊總收入440.73億元人民幣。 除了福廈鐵路，福建正在興建福廈高鐵，中國鐵路南昌局集團有限公司負責人表示，福廈高鐵計畫2022年9月建成通車。屆時，福州至廈門的行程將從現在的2小時縮短至1小時內。

海峽（福建）交通工程設計有限公司專家表示，由福廈鐵路邁向福廈高鐵，福州與廈門聯通邁向更高層次、更快速度，人員、物資、資金流動也將隨之提速。

福建正著力區域協調，大力推進閩東北、閩西南兩大協同發展區建設。

其中，閩東北協同發展區包括福州、寧德、莆田、南平、平潭四市一區，閩西南協同發展區包括廈門、漳州、泉州、龍岩、三明五市。

福建農林大學經濟學院戴永務教授指出，福廈高鐵等項目將推動福廈聯通邁向更高層次，將成為帶動閩東北和閩西南兩個經濟協作區加快發展的「強引擎」。