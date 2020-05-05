港澳台居民 可望深購電動車

2020年12月31日前，持有效身分證明並按深圳公安機關規定辦理境外人員臨時住宿登記的華僑、港澳台地區居民及在深圳辦理簽證或居留許可的外國人有望直接申請深圳市混合動力小汽車增量指標或純電動小汽車增量指標。

中新社報導，深圳發展和改革委員會4月30日發布「關於應對新冠肺炎疫情影響促進深圳市新能源汽車推廣應用的若干措施」（徵求意見稿），希望進一步推動該市新能源汽車推廣應用，促進新能源汽車市場消費。 「若干措施」擬取消對非深戶籍人員最近連續24個月以上在深圳繳納（不含補繳）基本醫療保險，華僑、港澳台地區居民近2年內每年在深圳累計居住9個月以上及外國人連續滿2年且每年在深圳累計居住9個月以上的條件限制。

持有效深圳市居住證的非深戶籍人員，持有效身分證明並按深圳公安機關規定辦理境外人員臨時住宿登記的華僑、港澳台地區居民及在本市辦理簽證或居留許可的外國人可直接申請深圳市混合動力小汽車增量指標或純電動小汽車增量指標。

新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼，其中新購純電動高級型或是經濟型乘用車每輛車補貼2萬元（人民幣，下同）、新購插電式混合動力高級型乘用車每輛車補貼1萬元。

對於將原有深圳市牌照燃油小汽車（或新能源小汽車）舊車置換更新為新能源小汽車的個人消費者給予財政補貼。

其中更新置換為純電動高級型或是插電式混合動力高級型乘用車每輛車補貼2萬元、更新置換為純電動經濟型乘用車每輛車補貼1萬元。