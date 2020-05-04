快訊

敦睦艦隊增1人確診 其餘344官兵今晚就可以回家

獨／連勝文接智庫副董事長 周守訓出任執行長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國學校復課 河南初中生體育課戴口罩跑步猝死

中央社 / 台北4日電
中國河南省鄲城縣才源中學發生初三生戴口罩跑步，卻不幸猝死的意外。示意圖非當事人。圖／歐新社
中國河南省鄲城縣才源中學發生初三生戴口罩跑步，卻不幸猝死的意外。示意圖非當事人。圖／歐新社

中國各級學校疫情過後陸續開學，河南省鄲城縣才源中學即發生初三生戴口罩跑步，卻不幸猝死的意外。學生家長表示，由於學校規定要戴口罩上課，他的孩子才會照做，而且戴的是普通口罩。

健康時報報導，有醫師受訪時表示，運動時人體耗氧增加。但戴口罩後氧氣吸入不及時，會造成嚴重缺氧，不僅損傷肺部，還會損傷全身。

根據報導，在新冠（武漢）肺炎疫情過後，才源中學日前開學。猝死學生的家長李建（化名）3日指出，監視器畫面顯示，當時他的兒子正在上體育課，戴著口罩繞操場跑步，身體突然向後仰而倒下，頭部著地，又反彈起來。

李建指出，在場的體育老師和同學「又是拉又是抬」，但送醫急救後，仍然回天乏術。而醫院開具的死亡證明上，註明的死因是「猝死」，至於什麼原因引發猝死，需要解剖驗屍才能得知。

他說，自己到現在也沒有弄清楚孩子猝死的原因，只是懷疑是「戴口罩跑步」引起的。事發當時是個大晴天，正好是下午剛上課不久，氣溫有20度以上，「戴著口罩跑，哪能舒服啊」？

李建表示，兒子跑步時佩戴的並不是N95口罩，而是普通口罩。至於為何佩戴口罩，是因為「疫情期間學校的規定」。

面對媒體查證，才源中學一名職員今天聲稱，「這個事情『已經很清楚了，死亡原因是猝死』，我們已經按規定上報，當時他上體育課跑步的時候『自己摔倒的』，誰也沒辦法，好多同學都看到了」。話才說完，這名職員便掛斷了電話。

蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強對此表示，運動時耗氧增加，需要吸入非常多的氧氣。但戴上口罩，氧氣吸入不及時，會造成嚴重缺氧，不僅會對人體的肺部造成損傷，還會損傷全身。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院心血管內科副主任醫師許之民則認為，戴口罩跑步確實會影響氧氣吸入，但不至於導致孩子猝死。有可能是孩子存在一些潛在的心臟疾病而沒有查出來，一旦運動量大，就會發生風險。

口罩 疫情 體育

延伸閱讀

連17天無本土案例 越南學童停課3個月後復課

2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

藥局排口罩 長輩生活新重心

日本高齡男性受檢陰性 隔天猝死呈陽性確診

相關新聞

2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

新冠病毒疫情趨緩，多個省份相繼返校復課，但傳出兩名中學生在體育課上因為戴著口罩跑步而猝死，學生的口罩防護是否可以鬆懈又成為新的爭議性話題。

中國學校復課 河南初中生體育課戴口罩跑步猝死

中國各級學校疫情過後陸續開學，河南省鄲城縣才源中學即發生初三生戴口罩跑步，卻不幸猝死的意外。學生家長表示，由於學校規定要...

60歲翁痴迷小20歲女網友 才8天就被騙走624萬

浙江一名男子透過微信認識一名女子，陷入網戀無法自拔，才8天左右，就將150多萬元人民幣（約新台幣624萬元）的積蓄借給對方，這些錢被女子揮霍一空，最後女子因涉嫌詐騙罪被拘捕。

五眼聯盟斥毀病源證據 中：遏制謠言和遏制病毒同重要

關於新型冠狀病毒的源頭眾說紛紜，澳洲每日電訊報2日引述「五眼聯盟」情報文件指出，新型冠狀病毒可能與雲南蝙蝠的病毒樣本極相似，當國際社會要求調查中國的呼聲高漲之際，中國卻蓄意掩蓋或銷毀有關疫情起源的證據。

從紐約飛大連 197名留學生抵中隔離

在中國外交部的協調下，197名中國留學生搭乘國航CA046航班，5月2日傍晚從美國紐約抵達大連周水子國際機場。據了解，這批留學生全部為未成年人，多數年齡在16至17歲之間，將自覺並主動配合接受中國國內疫情防控各項安排。

港府今起恢復公務服務 專家示警：疫情未全面獲控制

新冠肺炎疫情影響趨緩，香港特區政府部門今（4）日起大部分政府雇員均恢復正常上班，多項服務陸續恢復，包括居屋署、運輸署、社...

「毛澤東右邊的男人」 中國紅牆第一翻譯走了

中國著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄4月29日下午在北京逝世，享壽91歲；他從1957年開始擔任時任總理周恩來的英文翻譯，並曾在天安門城樓為毛澤東任翻譯，被譽為「中國紅牆第一翻譯」，鄧小平1979年應邀訪問美國，也是由冀朝鑄隨團而行。

李小琳又添新職 這次是關懷生命…

微信公號「行知絲路」指出，行知絲路研究院校長李小琳4月30日出席在北京舉行的中國生命關懷協會2020年第一次理事長工作會議。此次會議通過了雷志勇理事長退出第三屆理事會理事長職務的申請，以及雷志勇理事長提名李小琳擔任協會代理事長相關事宜。

「從沒見過這種規模」裹屍袋訂單增487%

新冠疫情爆發以來，全球各地裹屍袋需求大增，據阿里巴巴國際站數據顯示，該平台3月喪葬用品訂單數比2月環比增加了487%；3月20日至4月20日間，裹屍袋詢盤量環比增長22100% 。生產商懷疑，有中間商想把裹屍袋「當口罩炒」。

43.5℃！多地飆高溫 「摘口罩未到時」

五一連假期間，中國多地出現酷熱天氣。中央氣象台數據顯示，截至3日晚間6時，220個國家氣象觀測站達到或突破5月上旬極值，其中180個觀測站超過35℃，安徽合肥市肥西縣小廟更達43.5℃。對於酷熱環境是否不利新冠病毒生存？專家稱，氣溫對疫情的影響仍不明確，徹底摘下口罩還不是時候。

香港防疫擬放寬…餐廳每桌增至8人 麻將館美容院准開

香港疫情放緩，港府正探討放寬食肆每上限至6或8人，不排除限聚令相應放寬至同等人數，暫傾向放寬至8人；麻將館和美容院等處所可重開，但酒吧及卡拉OK繼續停業。食物及衛生局發言人表示，政府會因應疫情發展，不時檢討相關措施的可行性，並適時調節。

香港公務員恢復辦公 部分康樂設施重開

隨著疫情回落，公務員今日起恢復辦公，勞工處、稅務局等部門回復正常服務，有工會稱有部門彈性上班及午膳等防疫安排。社會福利署社會保障辦事處今日起亦全面復工，為應付綜援申請增加，勞工及福利局長羅致光稱將聘請社署社會保障部前職員回巢協助。

熱門新聞

婦人衝馬路救鄰居小孩 一回頭見2歲女兒尾隨遭車輾斃

2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

武漢菜市場公告驚見「美國肺炎」 網友驚：病毒叫遍全世界

央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

43.5℃！多地飆高溫 「摘口罩未到時」

人行開鍘 重罰支付業2.8億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。