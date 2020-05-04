中國學校復課 河南初中生體育課戴口罩跑步猝死

中國各級學校疫情過後陸續開學，河南省鄲城縣才源中學即發生初三生戴口罩跑步，卻不幸猝死的意外。學生家長表示，由於學校規定要戴口罩上課，他的孩子才會照做，而且戴的是普通口罩。

健康時報報導，有醫師受訪時表示，運動時人體耗氧增加。但戴口罩後氧氣吸入不及時，會造成嚴重缺氧，不僅損傷肺部，還會損傷全身。

根據報導，在新冠（武漢）肺炎疫情過後，才源中學日前開學。猝死學生的家長李建（化名）3日指出，監視器畫面顯示，當時他的兒子正在上體育課，戴著口罩繞操場跑步，身體突然向後仰而倒下，頭部著地，又反彈起來。

李建指出，在場的體育老師和同學「又是拉又是抬」，但送醫急救後，仍然回天乏術。而醫院開具的死亡證明上，註明的死因是「猝死」，至於什麼原因引發猝死，需要解剖驗屍才能得知。

他說，自己到現在也沒有弄清楚孩子猝死的原因，只是懷疑是「戴口罩跑步」引起的。事發當時是個大晴天，正好是下午剛上課不久，氣溫有20度以上，「戴著口罩跑，哪能舒服啊」？

李建表示，兒子跑步時佩戴的並不是N95口罩，而是普通口罩。至於為何佩戴口罩，是因為「疫情期間學校的規定」。

面對媒體查證，才源中學一名職員今天聲稱，「這個事情『已經很清楚了，死亡原因是猝死』，我們已經按規定上報，當時他上體育課跑步的時候『自己摔倒的』，誰也沒辦法，好多同學都看到了」。話才說完，這名職員便掛斷了電話。

蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強對此表示，運動時耗氧增加，需要吸入非常多的氧氣。但戴上口罩，氧氣吸入不及時，會造成嚴重缺氧，不僅會對人體的肺部造成損傷，還會損傷全身。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院心血管內科副主任醫師許之民則認為，戴口罩跑步確實會影響氧氣吸入，但不至於導致孩子猝死。有可能是孩子存在一些潛在的心臟疾病而沒有查出來，一旦運動量大，就會發生風險。