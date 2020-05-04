60歲翁痴迷小20歲女網友 才8天就被騙走624萬

浙江一名男子透過微信認識一名女子，陷入網戀無法自拔，才8天左右，就將150多萬元人民幣（約新台幣624萬元）的積蓄借給對方，這些錢被女子揮霍一空，最後女子因涉嫌詐騙罪被拘捕。

錢江晚報報導，浙江台州椒江60歲的李國明（化名），日常靠微信打發寂寥，他在4月初透過微信，結識了比自己小20歲、且住同一小區的女子王某，之後兩人逐漸熟絡起來，李國明經常趁老伴不在身邊時，開視頻找王某。

李國明覺得王某大方得體，性格直爽，這讓他非常喜歡。很快，李國明就對王某動了心。不到幾天，李國明就和王某在小區地下車庫秘密約會。

有一天，王某對李國明說正在做一筆布料生意，因資金周轉不夠，想向他借萬把元。王某還表示，自己有一張400萬元人民幣（約新台幣1664萬元）隨時都可以取的支票，隨時可以還錢給李國明。

聽王某這麼說，李國明有些不高興。「妹子，咱都是自己人了，還說這種話做什麼，我這錢給你花不是天經地義的嗎？」很快就用手機轉給了王某1萬8000元人民幣（約新台幣7.4萬元）。

王某隨後又以各種理由向李國明借錢。李國明則是有求必應，李國明很快就把80萬人民幣（約新台幣332萬元）積蓄全部給了王某，但王某還是時時缺錢，於是李國明向朋友金某借了70萬元人民幣（約新台幣291萬元）給王某。8天時間，李國明就先後轉給王某共計150多萬元人民幣（約新台幣624萬元）。

報導說，後來金某因急著用錢，便打電話向李國明要錢。李國明催王某，先還給他20萬元人民幣（約新台幣83萬元）。「大哥，下午我就和你一起，拿400萬人民幣（約新台幣1664萬元）支票到銀行兌現。」但李國明等了一下午，王某始終沒有出現。李國明這下急了，又打王某電話，但已經關機，李國明發微信毫無音訊，這才知道，自己被她騙了。

經審查，王某說，之前在紹興做布料生意虧了很多錢，加上今年疫情，生意一直無法開張。而騙來的150多萬元人民幣（約新台幣624萬元），都被她拿去買奢侈品、還債，或是吃喝玩樂，早已揮霍一空了。