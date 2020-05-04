2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

新冠病毒疫情趨緩，多個省份相繼返校復課，但傳出兩名中學生在體育課上因為戴著口罩跑步而猝死，學生的口罩防護是否可以鬆懈又成為新的爭議性話題。

據華商報報導，河南鄲城縣一名15歲學生上月24日在上體育課時猝死；家長查看監控稱，自己孩子事發時戴著口罩跑步，懷疑這就是死因。校方希望進行屍檢但未被同意，經過協商，校方最終賠償37萬元達成和解。

此外，湖南長沙市一名14歲初三學生上月30日同樣在上體育課時猝死。網傳的聊天截圖也稱，該生是在體考一千米測試過程中戴著N95口罩跑步，呼吸不暢引發的猝死。

兩則消息均傳得沸沸揚揚，但學生的死亡與戴著口罩跑步有無關係並沒有一個準確的說法。

社交網路上，已經有大量文章批評上體育課仍要求學生戴口罩的做法錯誤，指責這是形式主義。

陝西中醫藥大學教授曹蘭秀在接受媒體採訪時表示，戴著口罩跑步和猝死之間並沒有必然的聯繫。

曹蘭秀說，「一般來說，99%的戴口罩跑步不會導致猝死。如果學生呼吸有困難，他可以自己呼吸，他是有自我意識的。他不可能戴上口罩後突然死去。」換而言之，感到呼吸不暢會及時停止運動、摘掉口罩，這是人的本能反應。

根據監控視頻以及家長的描述，曹蘭秀判斷認為，河南鄲城縣的15歲學生可能是因為腦血管畸形導致腦出血，從而昏厥猝死。不過，她也強調，具體死因要經過屍檢才可得出。

另外也有衛生專家受訪時表示，猝死的原因有很多種，疫情期間長時間的不運動，然後跑步前未進行充分的熱身都是可能原因。

另據觀察者網報導，明醫師表示，戴口罩在保護我們的同時，也會影響到正常呼吸，這是無需避諱的事實，尤其是N95口罩。

北京阜外醫院心外科副教授孫宏濤指出，剛剛復課的學校暫時不要進行激烈的競技性體育比賽，循序漸進地恢復孩子們的運動，激烈運動時不要佩戴口罩，尤其是N95口罩。

每一年因為運動而導致學生猝死的例子不勝枚舉，而在今年，或許是因為疫情的關係，這樣的事例更為引人關注。