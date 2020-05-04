五眼聯盟斥毀病源證據 中：遏制謠言和遏制病毒同重要

關於新型冠狀病毒的源頭眾說紛紜，澳洲每日電訊報2日引述「五眼聯盟」情報文件指出，新型冠狀病毒可能與雲南蝙蝠的病毒樣本極相似，當國際社會要求調查中國的呼聲高漲之際，中國卻蓄意掩蓋或銷毀有關疫情起源的證據。

「五眼聯盟」是由美、加、英、澳和紐西蘭等五個英語圈國家組成的情報聯盟。

根據報導，該報周末版的15頁文件提到，由武漢病毒所研究員石正麗領導的實驗室曾有紀錄顯示，其團隊發現某些雲南蝙蝠樣本與新冠病毒基因有高達96%的相似性。

文件稱，中國一度否認病毒人傳人，又曾要示警的醫生和科學家噤聲，銷毀實驗室的證據，並拒絕向研發疫苗的科學家提供活體病毒樣本，抗拒國際社會要求的獨立調查等，這些反應讓國際情報機構更重視對上述實驗室的調查。

對此，中央政法委旗下微信公眾號「長安劍」回應稱，病毒的迅速擴散已讓人心生不安，而謠言的借勢而起更加劇了人們的恐懼。「面對疫情，遏制謠言和遏制病毒同樣重要」，而破除謠言必須依靠科學和公信力。

此外，有澳洲戰略專家指出，雖然中國向來有準備生物戰的計畫，且中國政府致力藉疫情謀取好處，但中國利用新冠病毒來發動生物戰的可能性不高。

澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯（Peter Jennings）接受天空新聞（Sky News）訪問指出，「我不認為共產黨會在意中國民眾的死活；不過，他們倒十分在意中國的經濟情況。我不認為他們會如此地放棄經濟利益。」

參考消息3日刊登德國之聲電台網站文章《疫情過後，中國還會是「世界工廠」嗎》，文章指出，這場危機造成前所未有的混亂，不過，大多數公司並不會考慮拋棄中國這個世界大工廠。

美國沃頓商學院運營、信息和決策教授莫里斯科恩表示：「我並不認為中國作為製造業主要供應商的地位會改變。也許某些行業會有變化，但總體來說，不會出現結構性改變。有些人說我們要把製造業撤回美國，但這是不會發生的。」

有不少專家認同此說法，稱「即使企業在其他國家找到供應商，也將繼續留在中國，以便在這塊巨大的市場中占據一席之地，它們將此稱為『中國+1』戰略。」