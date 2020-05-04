從紐約飛大連 197名留學生抵中隔離

香港疫情放緩，港府正探討放寬食肆每上限至6或8人，不排除限聚令相應放寬至同等人數，暫傾向放寬至8人；麻將館和美容院等處所可重開，但酒吧及卡拉OK繼續停業。食物及衛生局發言人表示，政府會因應疫情發展，不時檢討相關措施的可行性，並適時調節。

2020-05-04 12:42