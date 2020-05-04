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從紐約飛大連 197名留學生抵中隔離
在中國外交部的協調下，197名中國留學生搭乘國航CA046航班，5月2日傍晚從美國紐約抵達大連周水子國際機場。據了解，這批留學生全部為未成年人，多數年齡在16至17歲之間，將自覺並主動配合接受中國國內疫情防控各項安排。
央視新聞報導，航班落地後，大連市嚴格按照入境人員疫情防控工作要求，對所有入境人員進行核酸檢測和血清抗體檢測，從機場至集中隔離酒店實施「點對點」、「門到門」封閉轉運，並進行為期14天的集中醫學觀察。未成年留學生的監護人到指定地點履行監護責任。集中隔離酒店配備了專業的醫護人員和兒童心理諮詢師，提供全方位的後勤保障。
目前，各項工作正在有序進行中。
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