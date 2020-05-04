港府今起恢復公務服務 專家示警：疫情未全面獲控制

新冠肺炎疫情影響趨緩，香港特區政府部門今（4）日起大部分政府雇員均恢復正常上班，多項服務陸續恢復，包括居屋署、運輸署、社會福利署以及律政司的公共服務等。

央視報導，港府公務員在進入辦公場所前需要測量體溫，上班期間要求每個人都要戴上口罩，並提供酒精、搓手消毒液、消毒地毯等。

香港運輸署表示，各專營巴士公司今日起恢復繁忙時段的正常班次。

康樂及文化事務署則宣布，部分室外康樂場地將分階段於5月6日和5月11日重新開放，而部分圖書館和博物館也將於5月6日起重新開放。港府為加強疫情防控力度，在一個多月前，曾第二次關閉圖書館、體育館等公共設施。

此外，多項嚴控措施將於5月7日到期，包括從大陸抵港人士需要接受14日強制居家檢疫；對於餐館和其他商業處所的規限；禁止四人以上的群組聚集等。

不過，有專家呼籲疫情尚未獲控制，不能取消所有限制。信報財經報導，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港新冠病毒疫情緩和，但未完全受控，在本地病毒鏈未完全切斷之前，不能立即取消所有限制措施，但可以逐步放寛。

許樹昌認為，美容院也考慮，美容師要戴上外科口罩及護眼罩；健身中心可以重開，最重要是限制人數，儀器設施每次使用後都要消毒清潔；至於卡拉ok及酒吧，一定是最遲放寬的類別，業界也可以建議有何方法，改善及增加營業的安全性。他相信，教育局會等到文憑試結束後，才分階段由中學開始復課。

他提出，香港目前最大風險是傳入個案，入境人士要進行家居檢疫及留下兩個樣本，但不排除部分人過了14天才發病。