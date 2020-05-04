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「毛澤東右邊的男人」 中國紅牆第一翻譯走了

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
冀朝鑄（中）與毛澤東（右）及美國記者（左）在天安門城樓。 新華網
冀朝鑄（中）與毛澤東（右）及美國記者（左）在天安門城樓。 新華網

中國著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄4月29日下午在北京逝世，享壽91歲；他從1957年開始擔任時任總理周恩來的英文翻譯，並曾在天安門城樓為毛澤東任翻譯，被譽為「中國紅牆第一翻譯」，鄧小平1979年應邀訪問美國，也是由冀朝鑄隨團而行。

人民政協報報導，冀朝鑄1929年7月生於山西省汾陽縣，早年留學美國。中共建政後，他放棄在美國哈佛大學的學業，在韓戰時加入人民志願軍。韓戰結束，他在1956年加入中國共產黨，並在隔年開始擔任周恩來的隨行翻譯，一當就是17年。直到1973年，43歲的冀朝鑄離開翻譯崗位，成為外交官。

1971年7月時任美國國務卿季辛吉訪華、1972年2月時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪華等一系列大事件，都是由冀朝鑄為毛澤東、周恩來擔任翻譯。周恩來後來欽點43歲的冀朝鑄出任中國駐美國聯絡處參贊。

冀朝鑄之後被調回外交部擔任副司長；曾任駐斐濟、駐英國大使。1991年獲任聯合國副秘書長。澎湃新聞報導，冀朝鑄當年成功為毛澤東、周恩來、鄧小平等領導人與美國元首牽線，靠的是當時絕佳的中英翻譯能力，並非「戰狼式」辛辣言詞。

中美於1979年1月1日建交後，同年冀朝鑄隨團陪同鄧小平首度訪美，美國《紐約時報》當時以「不可或缺的冀先生」（The Indisputable Mr.Chi）為題發表社論，感嘆「美國缺少這樣的人才」。冀朝鑄曾以英文撰寫回憶錄《The Man on Mao`s Right》（《毛澤東右邊的男人》）。

中國著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄。 微博
中國著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄。 微博

毛澤東 鄧小平 北京

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