李小琳又添新職 這次是關懷生命…

微信公號「行知絲路」指出，行知絲路研究院校長李小琳4月30日出席在北京舉行的中國生命關懷協會2020年第一次理事長工作會議。此次會議通過了雷志勇理事長退出第三屆理事會理事長職務的申請，以及雷志勇理事長提名李小琳擔任協會代理事長相關事宜。

觀察者網報導，李小琳在會上表示，接下這職務「深感責任重大。個人十分熱愛生命健康事業，在以前的工作中多次積極組織並參與了多項促進人類健康事業發展的社會公益活動。通過這些活動，尤其是面臨肆虐全球的新冠肺炎疫情後，使我更深刻的認識到生命的意義與在生命關懷事業中社會組織的巨大作用。」

李小琳還說：「今天我榮幸的加入協會工作，我將和大家一道堅守協會創立的初心，開啟生命關懷事業的新局面。我會把今天作為一個新起點，以新的姿態、新的定位，盡快進入角色，以良好的工作業績回報理事會及廣大會員的重託與期望。」

據悉，中國生命關懷協會是在全國人大常委會原副委員長彭珮雲、顧秀蓮倡導下成立的，經國務院批准，民政部註冊登記成立的，為全國性、非盈利性社會團體，獨立社團法人，其業務由國家衛生和計畫生育委員會直接主管。協會推進「愛心人才素質教育工程、特殊人群愛心救助工程、失獨老人愛心幫扶工程、公益慈善愛心捐贈工程、生命關懷綜合服務工程」等五大工程。

澎湃新聞報導，2018年5月間，原任大唐集團副總經理、黨組成員的李小琳離開工作多年的電力領域。同年11月，行知絲路研究院成立暨陶行知國際教育基金會成立大會在中信國安第一城舉行。行知絲路研究院是為貫徹中國「一帶一路」國際化人才培養戰略，由陶行知國際教育基金管理委員會主席李小琳發起倡議成立並兼任校長。

李小琳是中國前國務院總理李鵬之女，曾在中國電力系統身居要職，有中國「電力一姐」之稱。