「從沒見過這種規模」裹屍袋訂單增487%

新冠疫情爆發以來，全球各地裹屍袋需求大增，據阿里巴巴國際站數據顯示，該平台3月喪葬用品訂單數比2月環比增加了487%；3月20日至4月20日間，裹屍袋詢盤量環比增長22100% 。生產商懷疑，有中間商想把裹屍袋「當口罩炒」。

澎湃新聞報導，河北某裹屍袋生產商表示，平常屬於「極小眾」的這種商品，近期卻令他忙得不可開交。隨著全球疫情爆發，國際上對喪葬用品需求的訂單陡然增加，尤其是平常需求「一直很穩定」的裹屍袋，「居然見到1000萬這種規模的訂單了，以前想都不敢想。」他說。

江蘇揚州某貿易公司負責人也表示，疫情以來他們接到海外訂單詢盤量是平時的10倍，公司實際出口量則翻了3至5倍。面對突如其來的龐大訂單，他們從廣東、山東、四川等地緊急調貨，仍無法滿足需求。

「目前為止疫情期間我們連收購再加上自產共向海外出口裹屍袋約20至30萬個。主要發往歐洲和美國，歐洲主要是義大利和西班牙。」該負責人表示。

不過，「4月25號之後，裹屍袋訂單熱度下來了。往年每個月詢盤的量在10到20個，今年3月20日到4月20日，一天就能有500個詢盤，現在已經又回落到每天兩三個。」該負責人稱。

據報導，該負責人表示，「之前肯定是有些人在盲目跟風，裹屍袋正常的出口量每年在10萬條左右，前幾天我們見到的訂到都是300萬、500萬、1000萬，就覺得有點不正常。」

河北保定某裹屍袋生產商也表示，「現在這些歐美天量訂單，1000萬這種，我都不信的，事實也是他們問著問著就沒消息。肯定是海外有中間商在炒作。」

該負責人稱，裹屍袋一條價格大概30元，加上空運成本要70元到80元，中間商想拿它當口罩這種防疫用品炒作，但賣不賣得出去很難保證。