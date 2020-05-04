43.5℃！多地飆高溫 「摘口罩未到時」

五一連假期間，中國多地出現酷熱天氣。中央氣象台數據顯示，截至3日晚間6時，220個國家氣象觀測站達到或突破5月上旬極值，其中180個觀測站超過35℃，安徽合肥市肥西縣小廟更達43.5℃。對於酷熱環境是否不利新冠病毒生存？專家稱，氣溫對疫情的影響仍不明確，徹底摘下口罩還不是時候。

香港文匯報報導，中央氣象台數據顯示，小長假前兩日，河北、北京、山東、內蒙古等地共有124個國家氣象觀測站日最高氣溫突破當月歷史極值，到了第三日高溫愈戰愈勇。截至5月3日晚間6時，3日白天，陝西中南部、山西中南部、河南、湖北西部、湖南北部、安徽、江蘇西南部、浙江北部、四川盆地等地出現35℃以上高溫天氣，河南大部及湖北西北部、安徽中部38℃～39℃，河南焦作、鄭州、洛陽和平頂山局地達40℃～41℃；陝西、山西、河南、湖北、湖南、安徽、浙江、四川等地共220個國家氣象觀測站達到或突破5月上旬極值（其中180個觀測站超過35℃），河南、安徽和四川等地有66個觀測站達到或突破5月極值。

2003年SARS疫情結束於天氣轉暖的季節，對於高溫會否成為新冠疫情的終結者？

據報導，中科院應對疫情科研攻關組組長徐濤表示，新冠病毒是否受氣溫影響，目前還處於認知中，需要更多數據說明。在當前認知水平下，還需要做好個人防護，盡量不到高風險地區，還要做好勤洗手、戴口罩、常通風、少聚集，保持健康的生活方式，最大可能降低傳播風險。