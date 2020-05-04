香港防疫擬放寬…餐廳每桌增至8人 麻將館美容院准開

香港疫情放緩，港府正探討放寬食肆每上限至6或8人，不排除限聚令相應放寬至同等人數，暫傾向放寬至8人；麻將館和美容院等處所可重開，但酒吧及卡拉OK繼續停業。食物及衛生局發言人表示，政府會因應疫情發展，不時檢討相關措施的可行性，並適時調節。

明報報導，港府正探討為限制社交距離措施鬆綁，包括放寬食肆每上限至6人或8人，但要維持1.5米距離或以隔板分隔；限聚令人數限制亦不排除與食肆看齊，兩個措施的人數上限均不會超過12，消息稱內部有意見傾向放寬至8人。至於目前停業的11種處所，消息稱會重新開放麻將館、美容院等可戴口罩的處所，曾出現爆發群組的酒吧、卡拉OK則暫不放寬。

酒吧、K場續關

據報導，政府抗疫督導委員會專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，香港疫情放緩，有條件放寬限聚令，他觀察到周末期間，郊野公園、商場開始多人聚集，「限聚令基本上執行不到」，要重新檢討限聚令，但預計未來一兩年的措施會時鬆時緊，一旦出現零星個案會收緊，如有群組爆發，甚至會恢復限聚令。

立法會議員陳凱欣認為目前不宜全面取消防疫限制措施，但認同限聚令及食肆每可同步放寬至8人上限，但食肆與要維持1.5米距離。至於什麼處所可重新營業，她建議有群體聚集、難清理的場所，例如兒童波波池要繼續暫停；桑拿浴室等高危場所亦不能開放，因顧客在內不會戴口罩，有交叉感染風險，上述場所要下一步才考慮放寬。

實政圓桌立法會議員田北辰說，曾與專家商討放寬限聚安排，稱目前已14日無本地個案，可放寬至不多於12人聚會，讓大家可以一圍食飯。