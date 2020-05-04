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香港公務員恢復辦公 部分康樂設施重開

世界日報 / 香港新聞組／香港4日電

隨著疫情回落，公務員今日起恢復辦公，勞工處、稅務局等部門回復正常服務，有工會稱有部門彈性上班及午膳等防疫安排。社會福利署社會保障辦事處今日起亦全面復工，為應付綜援申請增加，勞工及福利局長羅致光稱將聘請社署社會保障部前職員回巢協助。

明報報導，政府部門陸續恢復公共服務，稅務局、水務署、勞工處服務櫃位等今起全面恢復。不少市民一直留家抗疫，期待外出舒展筋骨，康文署將分階段重開陸上康樂設施，先在6日重開網球場、健身設施、單車徑等部分戶外設施，不過仍設人數限制。

公務員工會聯合會秘書長黃德雯表示，各部門工作安排不一，以其任職的在職家庭及學生資助事務處為例，設彈性上班時間，同事會分時段午膳避開人流。

報導引述勞工及福利局長羅致光昨在網誌表示，近日申請綜援個案急增，社署正三管齊下，包括辦事處維持簡化程序，安排在1月29日至11月30日到期的綜援個案自動續期共12個月綜援金，延續豁免家訪至8月31日。社署亦臨時內部調配人手，協助辦事處接收綜援申請，並透過退休後服務合約計畫，招聘前社署社會保障部職員幫助處理申請事務。

報導指出，華員會社會保障助理分會主席古賢明表示，自政府宣布6月起半年內將綜援申請資產上限放寬一倍後，前往其工作的辦事處提交綜援申請者較平日多6至7倍，主要為失業個案。

公務員 香港

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