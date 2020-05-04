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武漢菜市場公告驚見「美國肺炎」 網友驚：病毒叫遍全世界

聯合新聞網 / 綜合報導
網上流傳一張武漢菜市場公告照片，上面將新冠肺炎稱為「美國肺炎」。圖擷自twitter
網上流傳一張武漢菜市場公告照片，上面將新冠肺炎稱為「美國肺炎」。圖擷自twitter

新冠肺炎COVID-19）在全球大流行，一開始疫情爆發點為中國武漢，而後全球各地皆出現確診案例，目前以美國確診數為最多，確診人數高達115萬多例。近期有位自媒體人曾錚在推特上發文，貼出一張武漢市場公告照片，而公告上寫道「美國肺炎」，引起網友熱議。

根據「看中國」網站報導，一位在推特擁有14.7萬粉絲的自媒體人曾錚3日發文，貼出一張武漢開明菜市場的公告，只見這張公告於4月9日張貼，上面寫道「為防止美國肺炎病毒再度人傳人，本處奉上級指示，買菜的先生、女士們，每次戴口罩進場量體溫，進10個人出10個人再進10個人，否則菜場不供應停業，謝謝合作。」

而消息一出後，許多網友紛紛轉貼或留言，表示「中國若二次爆發不要再去憐憫他們，甩鍋甩到市場」、「輪到美國了嗎，我以為應該輪到法國了」、「首先是美國病毒，然後他們又稱它為義大利病毒，現在又要叫它法國病毒嗎」、「美國肺炎等於中國假消息，有人相信這是胡扯嗎，不幸的是，世界到處都是容易受騙的人」、「為避免叫遍全世界，以後都叫武漢肺炎就對了」。

不過有其他網友也表示「從技術而言，美國的案例數量超過世界上任何國家，因此這確實是美國的肺炎病毒」、「因為是美國首先將COVID 19稱為中國病毒和武漢病毒，毫無疑問，武漢人民和中國人都有反擊的權利」。

新冠肺炎 武漢 COVID-19

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