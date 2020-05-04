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五一勞動節國家地理官方微博發文 黑人採棉花照引網友砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
美國國家地理官方微博在五一勞動節時發文，其中這張黑人採棉花的照片引起網友熱議。圖擷自美國國家地理官方微博
美國國家地理官方微博在五一勞動節時發文，其中這張黑人採棉花的照片引起網友熱議。圖擷自美國國家地理官方微博

五一國際勞動節是紀念所有偉大勞動者的節日，不少媒體或企業也會發文紀念此一節日，但若是不小心觸碰到歷史傷痛，恐怕會引來不少罵聲。美國國家地理官方微博1日發文紀念五一勞動節，未料貼文內的一張黑人採棉花的照片，引起網友熱議，質疑該張照片有種族歧視、奴役的象徵，不適合用在紀念勞工的節日上。

美國國家地理官方微博文內寫道「五一國際勞動節是世界上大多數國家的共同節日，每一位勞動者都值得尊重，每一位勞動者都創造著歷史，我們選取了眾多經典照片，以饗讀者，勞動者們最光榮」，而該貼文內有著數張照片，其中一張黑人採棉花為攝影師阿拉德（ William Albert Allard ）的作品，而這張照片也引起網友熱議。

事實上，19世紀時全世界棉花需求量增多，美國作為棉花主要出口國，將南方土地用來種植棉花，由於當時種族主義的緣故，許多黑人被奴役當作是勞工，黑人們面對嚴峻的工作環境，仍經常受到白人的毆打、虐待，因此黑人採棉花其實是過去的歷史傷痛之一。

雖然阿拉德是拍攝1997年路易斯安那州州立監獄罪犯們摘採棉花的照片，但在五一勞動節引用該張照片，仍讓網友不滿，他們紛紛回應「感覺看到的都是資本家的剝削，為什麼配圖不是華爾街、政客、律師」、「美國人是不是分不清勞動和奴役的區別」、「一組照片下來，發現國家地理並不真懂或者真的關注勞動者」、「怎麼基本上都是黑人，只有黑人勞動」、「沒毛病，勞動者等於奴隸」、「白人為盤剝黑奴勞動感到光榮嗎」。

勞動節 奴隸 種族歧視 攝影

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