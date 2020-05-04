快訊

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

拋棄式防疫救兵？客死異鄉的菲律賓「進口」護理師

婦人衝馬路救鄰居小孩 一回頭見2歲女兒尾隨遭車輾斃

香港01 / 向樂高
母救鄰居小孩卻見親女遭車輾斃。圖片來源／東莞時報
母救鄰居小孩卻見親女遭車輾斃。圖片來源／東莞時報

東莞發生一宗令人心痛的奪命交通意外，一名媽媽發現2名鄰居小孩在馬路上跌倒，於是上前扶起，不料她沒發意自己的2歲女兒在背後跟着，最終鄰居小孩獲救，但親女卻捲入車底，不幸身亡。

中國大陸傳媒報道，事發3月16日，東莞警方接報，當地的麻涌鎮鷗涌村商業街路段發生交通意外，一名幼童被汽車輾過，傷勢十分嚴重。涉事韋姓司機稱，他低速駛經事發路段時，留意到左前方有2名兒童在馬路上嬉戲，還不約而同摔倒了。

韋男指，當時他打算下車把孩子扶起，準備打開車門時，見到一名婦人走到車前了解，「見有大人來看了，我就打算開車走了」。想不到剛開車就發生意外，車輛突然震動一下並發出巨響，原來另外一名女童尾隨婦人走出馬路，但韋男沒為意，一開車便將她撞到並捲入車底。婦人見狀驚慌大哭，女童送院後搶救無效身亡。

據了解，死亡的女童只有2歲，是婦人的親生女兒。婦人事後指，在馬路上玩耍的2名小孩是鄰居委託她臨時照顧的，事發時她看到孩子摔倒，遂立即跑上前扶起，沒想到女兒竟緊跟自己跑到馬路引致悲劇。

警方調查後認為，女童未觀察道路情況便衝出馬路，而韋男駕駛時亦沒有確保行車安全，因此雙方都要承擔同等責任。

延伸閱讀：

兩孩之父尾隨回家6歲女　拉入暗巷性侵　網民怒斥：要碎屍萬段！

寒冬迫幼女裸上身自己穿羽絨　安徽肥西縣狠母：鍛煉她身體

文章授權轉載自《香港01》

車禍

延伸閱讀

防疫廣告「正妹醫生」超亮眼 網笑稱：第一次認真看完

男友阻女友喝冰飲料老闆讚貼心 真相讓她氣到不行

金正恩找替身出席剪綵？王定宇翻舊照比對出「可疑之處」

她列舉這幾種母親節禮物想送媽媽 網友勸不要：這是基本禮貌

相關新聞

五一勞動節國家地理官方微博發文 黑人採棉花照引網友砲轟

五一國際勞動節是紀念所有偉大勞動者的節日，不少媒體或企業也會發文紀念此一節日，但若是不小心觸碰到歷史傷痛，恐怕會引來不少罵聲。美國國家地理官方微博1日發文紀念五一勞動節，未料貼文內的一張黑人採棉花的照片，引起網友熱議，質疑該張照片有種族歧視、奴役的象徵，不適合用在紀念勞工的節日上。

婦人衝馬路救鄰居小孩 一回頭見2歲女兒尾隨遭車輾斃

東莞發生一宗令人心痛的奪命交通意外，一名媽媽發現2名鄰居小孩在馬路上跌倒，於是上前扶起，不料她沒發意自己的2歲女兒在背後跟着，最終鄰居小孩獲救，但親女卻捲入車底，不幸身亡。

合肥43.5度！陸多地飆歷史高溫

大陸五一連假期間，多地出現酷熱天氣。大陸北方與南方均有省會打破五月最高氣溫紀錄，多地氣溫測得五月上旬的歷史極值。安徽、河南部分地區氣溫飆破攝氏四十度，其中，安徽合肥市肥西縣小廟達攝氏四十三點五度，多地發布今年首個高溫預警。

五一假期前3天 陸旅遊收入少6成

大陸文化旅遊部公布數據顯示，五一假期前三天全大陸遊客數達八四九九點七萬人次，旅遊收入人民幣三五○點六億元（約新台幣一四九○億元），平均一天進帳人民幣一一六點八億元（約新台幣四九六億元），年減百分之六十。

兩岸微流行╱無接觸書店來了

大陸新冠肺炎疫情趨緩，隨著各地復工復產，工作和生活漸入正軌。為了民眾的閱讀需要，除了「即買即走」和「限流人數」等措施，大陸各地紛開啟「無接觸書店」，用微信和網上書店、自動售書機或外賣等方式，做到全程無接觸服務。

陸寵物新風 年輕人愛「衝鴨」

對中國大陸城市青年來說，「寵物」的含義有了新的拓展：除了「吸貓」「吸狗」，一種價格不菲的鴨子正在成為他們的新寵兒。

「軌道上的長三角」 2025建成

大陸國家發展改革委日前披露，到2025年，長江三角洲地區一體化交通基礎設施網絡總體形成，基本建成「軌道上的長三角」，鐵路密度達到507公里/萬平方公里，省際公路通達能力進一步提升，高速公路密度達到500公里/萬平方公里，世界級機場群和港口群全球競爭能力顯著增強。

陸旅遊人數回升 鐵路載客增4成

「五一」小長假已經過半，中國鐵路上海局集團有限公司3日披露，4月30日至5月2日，長三角鐵路累計運送旅客429.4萬人次。5月3日預計發送旅客90萬人次，3日上午起，滬寧、滬杭、合福、杭甬、徐鹽、杭黃等短途旅遊線路預將陸續出現旅客出行高峰。

四川機器人賽 德陽小學生奪一等獎

四川省第17屆青少年機器人競賽（普及組）結果日前出爐，德陽市第一小學5名六年級學生組成的3支參賽隊伍，在垃圾分類挑戰賽決賽中均獲得一等獎。能夠「識別」分類垃圾並準確投放到指定垃圾桶的小機器人，成為這些孩子人生中的第一個「科技成果」。

福州拚觀光 一元惠民遊

福州近日推出「一元惠民遊」活動，受市民遊客歡迎。

陸線上教育亂象 65%家庭不滿

疫情讓線下商業幾乎停擺，線上模式異軍突起。不過，陸媒踢爆，線上新商機良莠不齊，尤其線上教育亂象頻生，上海、北京、深圳三地消保委調查，有65.8%的家庭表示對線上教育「非常不滿意」，直指有推欠退款、收費參差、教學內容貧乏等問題。

方便常態化管理 澳門正式啟用健康碼

為實施新冠肺炎疫情常態化管理，澳門今日上午正式啟用澳門健康碼，截至今日下午4時，使用人數達17.6萬次。

熱門新聞

武漢夜市「回來了」民眾不戴口罩坐路邊吃燒烤

重慶40斤網紅鯉魚被吃 老朋友落淚

央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

專家：港府擬全民發口罩 可重覆使用60次

兵馬俑vs自由女神 中拍樂高短片「病毒往事」諷美甩鍋

聯合問責 美華人團體向中共索賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。