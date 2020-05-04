四川機器人賽 德陽小學生奪一等獎

四川省第17屆青少年機器人競賽（普及組）結果日前出爐，德陽市第一小學5名六年級學生組成的3支參賽隊伍，在垃圾分類挑戰賽決賽中均獲得一等獎。能夠「識別」分類垃圾並準確投放到指定垃圾桶的小機器人，成為這些孩子人生中的第一個「科技成果」。

據悉，比賽內容是將垃圾分類知識與機器人程式設計結合，比賽區域設置可回收垃圾、有害垃圾、廚餘垃圾等4個「垃圾桶」區域，周邊則分別擺放8個代表不同種類垃圾的小方塊。參賽者需要用機器人將垃圾精準投放到對應「垃圾桶」才算成功。

指導老師楊博：「裁判現場公布每個組需要分類的垃圾名稱，參賽者先要在心裡進行分類，然後在電腦上編寫程式，也就是機器人投放垃圾的路線。」他介紹，比賽主要考驗程式設計能力、動手能力、合作能力、邏輯思維能力及垃圾分類知識等。

楊博表示，因為機器人投放垃圾的路線和返回繼續投放的路線拐彎太多，程式設計時容易出錯；孩子們摸索出了一套方便快捷的辦法，就是給8種垃圾和4個垃圾桶分別按1至12劃分點位，每個點位線路集合成一組，然後一條一條「各個擊破」。機器人也是孩子們一起改裝的，此前因為車身太輕，容易打滑，他們根據加重車身、增加摩擦的原理進行改裝，最終取得好成績。「首次參賽就拿下大獎，這讓他們又多了一分對機器人的熱愛，也激勵他們更願意去思考、去創新！」