陸旅遊人數回升 鐵路載客增4成

「五一」小長假已經過半，中國鐵路上海局集團有限公司3日披露，4月30日至5月2日，長三角鐵路累計運送旅客429.4萬人次。5月3日預計發送旅客90萬人次，3日上午起，滬寧、滬杭、合福、杭甬、徐鹽、杭黃等短途旅遊線路預將陸續出現旅客出行高峰。

中新社報導，隨著中國大陸疫情防控形勢持續向好，「五一」小長假期間，中國大陸各地出行客流回升。鐵路、電力等部門加強疫情防控和安全管理，保障旅客安全健康順利出行。

來自中國國家鐵路集團有限公司的統計顯示，5月3日，大陸全國鐵路預計發送旅客500萬人次，較4月分日均旅客發送量增加4成左右，全天安排開行旅客列車6875列。

為了營造安全健康出行環境，鐵路部門堅持常態化疫情防控不放鬆，嚴格落實站車防疫措施。中國鐵路上海局集團公司採取加強無接觸式測溫、加大消毒頻次、準備備用口罩等措施，做好節日站車疫情防控工作。位於中越口岸的中國鐵路昆明局集團公司河口北站築牢「外防輸入」防線，對進出站旅客實行100%體溫檢測及掃碼登記。

「五一」小長假以來，大陸鐵路部門加強運力供給，滿足旅客在假日期間前往低風險地區旅遊消費的出行需要。5月1日，江蘇省內首趟動車旅遊專列由南京開出，前往泰州、姜堰等地，開啟為期2天的休閒之旅。5月2日午後起，杭黃高鐵加強運能保障，沿線富陽、建德、千島湖、績溪、黃山等旅遊名勝地區陸續出現大批旅遊客流。

上海客運段各線路乘務人員為旅客提供上海「五五」購物節相關商品信息，方便旅客出行購物。

針對短途客流集中等情況，大陸長三角鐵路部門3日加強客運組織，增開7趟重點方向列車、對99趟動車組列車進行重聯編組。上海虹橋、杭州東、南京南、合肥南等大型客站，加強站內中轉換乘引導，在各關鍵點位增派疏導力量，開足自助實名制核驗閘機，引導旅客中轉、進、出站。蘇州、無錫等城市車站聯合當地地鐵運營單位，執行鐵路換乘地鐵單向免安檢服務。