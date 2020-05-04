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「軌道上的長三角」 2025建成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展改革委日前披露，到2025年，長江三角洲地區一體化交通基礎設施網絡總體形成，基本建成「軌道上的長三角」，鐵路密度達到507公里/萬平方公里，省際公路通達能力進一步提升，高速公路密度達到500公里/萬平方公里，世界級機場群和港口群全球競爭能力顯著增強。

新華社報導，根據大陸國家發改委、交通運輸部印發的「長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃」，到2025年，長三角地區一體化運輸服務能力大幅提升，中心城市之間享受1至1.5小時客運服務，上海大都市圈以及南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波都市圈內享受1小時公交化通勤客運服務，鐵路和水路貨運量年均增長率不低於5%。三省一市協同共建機制更加健全，政策、標準等充分對接，形成交通一體化體制機制改革創新的「長三角樣板」。智能綠色安全發展水平大幅提高，大城市中心城區綠色出行分擔率超過65%。

規劃明確，到2035年，以更高質量發展為重點，全面建成供需能力精準匹配、服務品質國際一流、資源集約高效利用的長三角地區現代化綜合交通運輸體系，形成與國土空間開發、產業布局優化、人口要素流動、生態環境保護良性互動的發展格局，以上海為龍頭的國際門戶樞紐影響力輻射全球，以智能綠色為導向的交通科技創新水平領先世界，運輸規則、標準規範、一體化機制引領國際。

上海 機場 高速公路

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